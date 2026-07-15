Varias personas resultaron heridas durante un tiroteo reportado en un supermercado de la comunidad de Cypress, en el condado de Harris, en Texas, según reportó Univision 45 en Houston.

Un amplio contingente de agentes de la oficina del alguacil del distrito 4 del condado de Harris se movilizó al lugar, tras informarse sobre un posible tirador. Al momento no hay datos sobre la cantidad de víctimas ni la gravedad de sus heridas.

Varias personas en la escena identificaron al tirador como un hombre afroamericano que vestía una camisa amarilla y pantalón negro. La Policía indicó que hay una persona detenida.

La zona fue acordonada y la Policía pidió al público mantenerse alejado del lugar y utilizar rutas alternas, mientras se desarrolla la investigación.