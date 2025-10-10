McEwen, Tennessee. Una explosión en una planta de municiones militares en Tennessee dejó a varias personas muertas y desaparecidas el viernes, informaron las autoridades, y las explosiones secundarias fueron tan potentes que mantuvieron alejados a los rescatistas por un tiempo.

La explosión ocurrió en Accurate Energetic Systems, según la policía del condado Hickman. El sitio web de la compañía indica que fabrica y prueba explosivos en una instalación de ocho edificios que se extiende por colinas boscosas cerca de Bucksnort, un pueblo a unos 97 kilómetros (60 millas) al suroeste de Nashville.

El humo llena el aire mientras escombros cubren el suelo y los vehículos después de que una potente explosión sacudiera una planta militar de fabricación de explosivos en el condado de Hickman, Tennessee, el 10 de octubre de 2025. ( The Associated Press )

“En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y esa situación. Tenemos algunos que están fallecidos”, declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Se desconoce por ahora la causa de la explosión. Un video del lugar mostraba llamas y humo denso elevándose desde un campo de escombros, y residentes a kilómetros de distancia informaron haber sentido la explosión.

Los equipos de emergencia inicialmente no pudieron ingresar a la planta debido a las detonaciones continuas, indicó por teléfono David Stewart, del cuerpo de rescate del condado Hickman. No tenía detalles sobre si alguien había resultado herido.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana McEwen, no ha respondido a un mensaje telefónico solicitando comentarios.

El humo llena el aire mientras escombros cubren el suelo y los vehículos tras una poderosa explosión que sacudió una planta militar de fabricación de explosivos en el condado de Hickman, Tennessee, el 10 de octubre de 2025. ( The Associated Press )

“Esta es una tragedia para nuestra comunidad”, señaló el alcalde de McEwen, Brad Rachford, en un correo electrónico. Remitió cualquier otro comentario a un funcionario del condado.

WTVF-TV, con sede en Nashville, transmitió imágenes de escombros esparcidos por el sitio, con vehículos dañados en un estacionamiento. La estación de noticias reportó que recibió llamadas de personas en el área que sintieron una gran explosión.

Residentes en Lobelville, a 20 minutos en coche del lugar, dijeron que sintieron sus casas temblar y algunas personas capturaron el fuerte estruendo de la explosión en las cámaras de sus hogares.

La explosión despertó a Gentry Stover de su sueño.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, relató por teléfono. “Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme que tenía que haber sido eso”.