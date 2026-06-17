Joshua Baer, que falleció al estrellarse un pequeño jet en Texas, se describía a sí mismo como un «Austinpreneur», en referencia a la capital del estado y a su especialidad: ayudar a la gente a poner en marcha negocios.

En la página de LinkedIn de Baer aparece con una camiseta negra y señalando el mensaje: “Ayudo a la gente a dejar sus trabajos”. Su dirección de correo electrónico tenía un nombre de usuario similar.

Baer, de 50 años, fue el fundador de Capital Factory, que se ha convertido en una importante empresa de capital de riesgo con sede en Austin, que presta apoyo a una amplia gama de empresas tecnológicas emergentes, desde robots hasta barcos autónomos.

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Resumió su estrategia vital de la siguiente manera: “Planta muchas semillas. Riega las de todos. Repite”. Los líderes empresariales de Austin afirmaron que eso era cierto. En 2023, el alcalde entregó a Baer una llave de la ciudad, símbolo de honor cívico.

“Tanto si te dedicas a la tecnología como si no, hoy hay un vacío en el corazón de Austin”, afirmó Thom Singer, director ejecutivo del Austin Technology Council —organismo que promueve el sector tecnológico local—, al referirse al fallecimiento de Baer.

Bryan Chambers, cofundador y presidente de Capital Factory, afirmó que su socio era un “auténtico superconector”.

Baer viajaba a bordo de un jet privado que se estrelló el martes en una autopista de Laredo, Texas, después de que los pilotos informaran de problemas mecánicos y solicitaran realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto.

Tras graduarse en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, donde creó una empresa de marketing por correo electrónico, Baer se trasladó a Austin en 1996 para trabajar como desarrollador de software en Trilogy Inc. Fundó Capital Factory en 2009 y solía mantener charlas sobre negocios con la gente en una cafetería.

“Mi pasión son las startups”, declaró Baer al Austin American-Statesman en 2012. “No veo deportes ni nada por el estilo. Así que esto es lo que hago... Quiero invertir en todas las grandes empresas tecnológicas que surjan en Austin. Probablemente sea poco realista, pero lo voy a intentar de todos modos”.

Baer solía dar charlas a alumnos de secundaria y ostentaba el título de “emprendedor residente” en la Universidad de Texas.

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“Le apasionaba la idea de que la tecnología pudiera cambiar el mundo y hacer que la vida de las personas fuera más eficiente y mejor”, afirmó Singer. “Y si los emprendedores lo hacían bien, podían ganar dinero y ayudar a sus comunidades. Él creía en esas dos cosas”.

El senador estadounidense Ted Cruz, republicano por Texas, afirmó que la muerte de Baer le había entristecido profundamente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.