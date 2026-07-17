El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia un área de baja presión que podría desarrollarse durante los próximos días en el Golfo de América, aunque las condiciones actuales no favorecen una rápida organización del sistema.

Según el boletín del NHC, se espera que una zona de baja presión se forme durante este fin de semana sobre el noreste del Golfo de América. El sistema podría moverse lentamente sobre esa región, el norte de Florida o el extremo occidental del Atlántico, cerca del noreste de Florida, a comienzos de la próxima semana.

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No obstante, los meteorólogos señalaron que la probabilidad de formación es baja durante los próximos siete días.

Mientras tanto, las condiciones actuales en el Golfo están dominadas por un sistema de alta presión de aproximadamente 1,021 milibares ubicado al sureste de la desembocadura del río Mississippi, que está generando vientos del este de moderados a localmente fuertes en sectores de la bahía de Campeche.

El NHC indicó que en esa zona predominan oleajes de entre 3 y 6 pies, mientras que en otras áreas del Golfo prevalecen vientos más tranquilos y mares de menor intensidad.

Además, una baja presión en niveles altos de la atmósfera sobre el este del Golfo está provocando aguaceros y tormentas eléctricas cerca de la costa oeste de Florida, así como actividad de lluvia aislada en aguas costeras de México.

Para los próximos días, se espera que la alta presión continúe dominando gran parte del Golfo hasta comienzos de la próxima semana. Los meteorólogos anticipan que los vientos aumentarán temporalmente frente a la península de Yucatán durante las noches y las tardes, mientras que el resto de la región mantendrá condiciones generalmente tranquilas.

El NHC continuará monitoreando la evolución de este sistema a medida que avance la semana.