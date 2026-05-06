El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha desistido del programa de capacitación acelerada para sus nuevos agentes, emprendido el año pasado para impulsar la campaña de deportaciones masivas del presidente estadounidense Donald Trump, según informó Politico.

Dos funcionarios de la Administración Trump confirmaron al medio especializado que ICE ha retrocedido en el entrenamiento expedito de los agentes recién incorporados y, además, planea enviar a agentes veteranos al terreno para brindar instrucción adicional a aquellos contratados bajo el programa de vía rápida.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) elevó el número de contrataciones de agentes de ICE gracias a los fondos provenientes del paquete legislativo impulsado por el presidente Trump en 2025.

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El DHS, que supervisa al ICE, ha estado bajo el escrutinio tras las denuncias de uso de fuerza excesiva en los operativos que ya han desencadenado varios tiroteos la muerte de dos estadounidenses a manos de los agentes migratorios en desarrollo de protestas contra los operativos.

El nuevo plan aún se está ultimando, según reportó Político.

El senador demócrata Richard Blumenthal, junto a otros congresistas de su partido, ha denunciado que ICE ha recortado y acelerado el entrenamiento debido, en su afán de cumplir con las metas impuestas por la Casa Blanca.

La capacitación básica se habría reducido hasta 72 días, en contraste al entrenamiento que recibían los reclutas antes del verano pasado.

La agencia también está trabajando para revisar y reforzar de manera integral sus protocolos de capacitación para la división de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO) de ICE -la rama de la agencia responsable de arrestar, detener y deportar a inmigrantes no autorizados-, agregó una de las fuentes al medio político.

La muerte de los dos estadounidenses a manos de los agentes migratorios en enero pasado en Mineápolis detonó una serie de protestas que desembocaron en la destitución de la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem.