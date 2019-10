Cámara de Representantes tomará “acciones remediativas” contra Guillermo Miranda Por Ana Giselle Torres 10/25/2019 |10:33 a.m.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, indicó hoy que se reunirá con el represente Guillermo Miranda, presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, para “tomar algunas acciones remediativas” luego que saliera a luz un comprometedor audio donde se escucha decirle a una exempleada que prescindirá de sus servicios por no haber “cooperado” con la compra de unas libretas de rifas como parte de la de la recaudación de fondos para su candidatura a la reelección el distrito 12.

Miranda Rivera enfrenta una querella en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, radicada por la empleada Ivette Sierra Vivas, tras alegar que fue despedida del puesto que ocupaba de técnica en la Comisión de Educación, por no aportar $40 a la mencionada rifa. Según se desprende de la querella de Ética, al no comprar el sorteo el pasado mes de junio, Francisco “Paco” Cruz Rivera, quien dirige la oficina del legislador, le indicó a Sierra Vivas que comenzaría vacaciones hasta nuevo aviso.

“Es desagradable lo que escuchamos, no nos gusta para nada, pero, obviamente, tenemos que esperar el resultado de la comisión (de Ética) antes de emitir cualquier juicio. Lo que sí adelantamos es que vamos a reunirnos hoy con el compañero y, obviamente, tendremos que tomar algunas acciones remediativas antes de que la comisión actúe”, dijo Méndez en La Fortaleza a donde llegó, junto al presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, para reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez.

Según adelantó, el proceso de investigación que sigue la Comisión de Ética inició en julio y esperarán que rinda un informe para contemplar la separación de su cargo. La Comisión de Ética continúa la vista el 6 de noviembre. Sin embargo, tanto Méndez como Rivera Schatz dejaron en manos del legislador si continúa el proceso de la comisión, o si hace algún pronunciamiento durante el día de hoy.

“Me quiero reunir con el compañero, como lo hice con el compañero Ramón Luis (Rodríguez Ruiz) en un momento dado; como lo hice con (Samuel) Sammy Pagán. Ramón Luis decidió correr el proceso y al final terminó expulsado. Sammy Pagán nos escuchó en ese momento y renunció. Así que en este caso yo quiero hablar con el compañero porque, aparte de todo, es un amigo y quiero tener la oportunidad de dialogar con él”, sostuvo Méndez.

“Las acciones remediativas las voy a discutir con él. Este proceso comenzó yo creo para el mes de julio... se ha dado los periodos de tiempo para que cada parte pueda emitir sus comentarios y preparar sus escritos. Es un proceso cuasi judicial ante la comisión y tengo entendido que se presentó la grabación en la comisión y se dio un periodo de tiempo para que la parte querellada tuviese la oportunidad de prepararse para un contrainterrogatorio”, añadió.

"No debe figurar en la papeleta del PNP"

Mientras, el presidente del Senado del Puerto Rico catalogó como “inaceptable” las expresiones del legislador por lo que espera que en las próximas horas haga algún pronunciamiento relacionado a su futuro político.

“Es inaceptable, yo creo que el representante debe evaluar bien lo que va a hacer en las próximas horas. Definitivamente, creo que no tendría posibilidades de aspirar nuevamente bajo la insignia de la Palma. Yo me comuniqué ayer con el secretario del partido (Rafael “June” Rivera) para verificar si él ostentaba alguna posición de liderato de la colectividad; no lo ocupa. Me da muchísima pena con él y con su familia, pero él se ubicó en esa situación, así que yo espero que en las próximas horas él haga algún pronunciamiento”, puntualizó.

Schatz, por su parte, coincidió en que Miranda no debería figurar en la papeleta de los comicios electorales del 2020 y entiende que en sus expresiones hacia su exempleada hay potenciales violaciones de ley.

“No debe figurar en la papeleta. El comité evaluación toma sus propias determinaciones yo no soy quién para decir a quién cualificar o no, pero yo me atrevo a apostar a que el comité en esas circunstancias no validaría. Hay potenciales violaciones de ley, eso le corresponde determinarlo a las autoridades correspondientes”, indicó.