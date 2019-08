Pedro Pierluisi será el nuevo gobernador

El nuevo gobernador de Puerto Rico será Pedro Pierluisi.

Así lo anunció el dimitido primer ejecutivo Ricardo Rosselló al filo de las 5:00 de la tarde y se amparó en la enmienda que se le hizo en 2005 a la Ley 7 de 1952.

“Luego de que la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobara el nombramiento del licenciado Pedro R. Pierluisi como Secretario de Estado, se procederá de acuerdo con el estado de derecho vigente. Por lo tanto, de acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada, el Secretario de Estado, Pedro R. Pierluisi, será juramentado como próximo Gobernador de Puerto Rico”, anunció en declaraciones escritas a la prensa.

Sin embargo, la Constitución establece que el secretario de Estado tiene que pasar el cedazo tanto del Senado como de la Cámara.

Asimismo, la Carta Magna establece que “cuando ocurra una vacante en el cargo de Gobernador producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Secretario de Estado, quien lo desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo gobernador sea electo y tome posesión”.

El gobernador también indicó que la Constitución también establece la facultad de realizar nombramientos mientras la Asamblea Legislativa no esté en sesión que advengan al cargo en propiedad.

“La Ley 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada, establece que no será necesario que el Secretario de Estado haya sido confirmado para asumir la gobernación de manera permanente. El Departamento de Justicia aclaró en su ponencia ante la Legislatura, al enmendarse dicha Ley en 2005, que el texto constitucional no requiere la confirmación y que, en caso de emergencia, no se debe exigir tal requisito. Esta aclaración fue acogida por la Asamblea Legislativa”, dijo Rosselló.

“Bajo dicho ordenamiento jurídico, siendo nombrado en receso el Secretario de Estado, Pedro Pierluisi, y adviniendo vacante la gobernación, corresponde que este juramente como nuevo gobernador por el resto del presente término”, opinó.

Se tuvo que esperar hasta las 5:00 p.m.

Más temprano,el renunciante subsecretario de la Gobernación, Erik Rolón expresó: “Hay que esperar a las 5:00 p.m. a ver qué va a pasar”, cuando fue sorprendido por Primera Hora entrando por un portón lateral de La Fortaleza.

La respuesta la dio cuando se le cuestionó quién será juramentado esta tarde como el sucesor del saliente gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

De forma similar se expresó el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, que minutos después también fue sorprendido por Primera Hora mientras intentaba escabullir a los medios de comunicación por el mismo portón lateral que Rolón.

“Sabremos a las 5:00 p.m.”, afirmó.

Ni Llerandi ni Rolón supieron indicar si el recién nominado secretario de Estado y quien ya fue confirmado por la Cámara de Representantes, Pedro Pierluisi, podrá jurar al cargo aun cuando el Senado no haya evaluado su nombramiento.

“Hay un orden sucesoral claro, que obviamente lo establece la Constitución. Hay que ver cómo quedaría el panorama, que es la pregunta que queda por contestar: ¿Cómo quedaría un secretario de Estado que ha sido confirmado por la Cámara de Representantes, si puede o no asumir la gobernación o juramentar? Pero, eso es algo que se va a estar contestando en las próximas horas”, sentenció Rolón, cuando solo quedaba 1:20 para el cambio de sucesión.

El también secretario de Corrección destacó que como subsecretario de la Gobernación no le corresponde informar cuál será la decisión final. Este ni siquiera expuso si la juramentación de la persona seleccionada se realizará en La Fortaleza.

“Son detalles que no tengo”, dijo.

Los posibles sustitutos del gobernador, según la Constitución de Puerto Rico y la Ley 7, son Pierluisi; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, así como el secretario de Educación, Eligio Hernández.

Por otro lado, Rolón informó que Rosselló Nevares “está haciendo su trabajo desde una ubicación que no puedo revelar”.

Alegó que este se mantendrá trabajando hasta las 5:00 p.m., hora en que se hace final y firme la renuncia de Rosselló Nevares.