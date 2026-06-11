Las propuestas para mejoras permanentes de 17 municipios fueron seleccionadas para recibir fondos de una partida que estaba disponible para esos fines, dio a conocer el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos.

Según explicó Rivera Berríos, el año pasado OGP identificó esa partida de unos $7 millones, “que estaban destinados para municipios, relacionados a mejoras permanentes, desde años anteriores, y no habían sido distribuidos”.

Repasó que, en octubre pasado, la OGP emitió un memorando especial solicitando a todos los municipios “propuestas relacionadas a mejoras permanentes dirigidas al desarrollo económico, infraestructura crítica, salud y seguridad pública”.

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“Durante este proceso la OGP recibió alrededor de 50 propuestas, provenientes de 34 municipios, que totalizaron un total de $41.9 millones. Sabemos que superó la cantidad que teníamos disponible. No obstante, este ejercicio nos ha ayudado a tener un inventario de todas las mejoras que necesitan los municipios”, sostuvo el funcionario.

Agregó que en marzo pasado solicitaron a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la aprobación de la distribución de los $7 millones a 17 municipios, que fue aprobada la semana pasada.

A manera de ejemplo, enumeró que “Aibonito estaría recibiendo alrededor de $435,750; Añasco, $475,000; Arroyo $927,683; Barceloneta, $44,500; Barranquitas, $138,929, Caguas, $284,899; entre otros”.

Indicó que las mejoras estarán dirigidas a instalación de sistemas de videovigilancia, mejoras a cementerios municipales, proyectos de infraestructura vial y seguridad comunitaria, mejoras a sistemas pluviales, rehabilitación de caminos municipales, entre otras.

“Esto se suma a una distribución que ya se ha realizado a los municipios de $94 millones relacionado a las mejoras de las carreteras. Ya llevamos más de $100 millones distribuidos a los municipios para el mejoramiento de infraestructura”, afirmó Rivera Berríos, en declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa En Récord.

A preguntas de la prensa, explicó que la selección de los municipios se basó en las guías establecidas en el memorando emitido en octubre pasado que, entre otros requisitos, le pedía a los municipios “cumplir con tener los estados financieros del 2023 y el 2024 al día, cumplir con todos los informes financieros que requiere la OGP a través de la división de gerencia municipal, cumplir con no haber recibido con anterioridad cualquier otro fondo relacionado a mejoras permanentes durante el mismo año fiscal para darle oportunidad a municipios que no huyan recibido estos fondos”.

Agregó que se creó un comité evaluador, que analizó todas esas guías, “y de aquí es que salen los 17 municipios, de una manera objetiva y totalmente independiente en evaluar las necesidades”.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, indicó que más adelante se estaría entregando a la prensa la lista completa de los municipios que estará recibiendo estos fondos.