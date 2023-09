Con 25 años de carrera como periodista y reconocido como el “missiólogo” boricua, Héctor Joaquín Colón González pasará esta página para comenzar su carrera política de manera independiente.

Decidió entrar al mundo político tras las experiencias vividas en medio del devastador embate de los huracanes Irma y María en el 2017.

Colón González había decidido regresar a vivir en la Isla en agosto de ese año, tras viajar el mundo y asentarse en otros destinos. Sin embargo, ante los acontecimientos registrados, no consiguió trabajo y gastó sus ahorros. Para noviembre, ya no tenía dónde vivir. Entonces, terminó en el Hogar El Buen Pastor, en Puerta de Tierra, San Juan, donde residen adictos y personas acusadas criminalmente.

PUBLICIDAD

Relacionadas Lo que representa luchar por una candidatura independiente

“Ahí estuve un año y medio viviendo con una comunidad a la cual yo nunca había estado expuesto, personas adictas a las drogas, personas con historias, quizás de robo a bancos, personas e historias con las que no estamos acostumbrados. Las vemos en las noticias, pero que yo nunca pensé tenerlas de cerca. Debo serte honesto y dejarte saber que el primer y el segundo día me miraba al espejo y decía: ‘¿Qué hago yo aquí? ¿Qué yo hago aquí con esta gente?’ Y al tercer día me dije a mí mismo ‘o te unes a este grupo o a esta subcultura, porque esto es una subcultura, o te pones a ayudar a esta gente”, rememoró.

Por los pasados años, Colón González se dedicó al trabajo comunitario desde el Hogar El Buen Pastor. Sin embargo, determinó dar un giro a su vida.

¿Por qué en la política y no en cualquier otro foro?, se le cuestionó al missiólogo.

“Yo creo que la política es el camino correcto y perfecto para dejar saber que mi compromiso, mi honestidad y mi deber y mi liderazgo van a ser la diferencia dentro de ese mundo. Porque me pude haber ido, quizás, por abrir un hogar o hacerlo personalmente. No, pero yo quiero que con mi voz y con lo que yo pasé y con lo que yo sufrí, otras personas se sientan identificadas. Y en la política, tú lo sabes, la política es como la farándula, o sea, hay conocimiento. Yo quiero que la gente sepa que yo estoy aquí para trabajar por ellos, no tan solamente por las personas sin techo, por los adultos mayores, por los niños de educación especial, por las mujeres maltratadas, por todas esas personas que realmente el gobierno y el sistema deja a un lado”, sentenció el aspirante a representante independiente.

PUBLICIDAD

Aceptó que pudo haber decidido “quedarme en mi casa y hacerlo desde mi casa, desde mi computador o desde mi teléfono. No. Hay que alzar la voz y hay que levantarse para que la gente entienda que ya no es importante correr por un puesto político, por aquel partido o por este partido o no. Hay que irse independiente, porque eso es lo que la gente está pidiendo... Porque ya el pueblo de Puerto Rico está cansado, como habían dicho anteriormente otros compañeros, del bipartidismo y del juego sucio político que vemos a diario en Puerto Rico”.

“Y yo no vengo a pelear con los políticos. Yo no vengo a decirle a nadie lo que tiene que hacer ni a faltarle el respeto. Yo sé que, lamentablemente, allá en la loma, como dicen, en el Capitolio, hay gente que realmente no tiene que estar sentada. Pero, para eso estoy yo y para eso yo sé que va a venir más gente detrás de mí, para hacer la diferencia, para dejarle saber al pueblo de Puerto Rico que aquí hay gente honesta, hay gente comprometida, hay gente sincera y hay gente que le gusta ayudar de verdad al prójimo. Yo no vengo a llenarme de dinero, yo no vengo a llenarme de fama, yo no vengo a llenarme de cosas vanas. Yo vengo a ayudar a la gente que realmente lo necesita”, añadió.

Más allá de querer aportar al país, otro de los electores que ha decidido ir tras una candidatura independiente, Sammy A. Lugo Seda, quien dirige el Movimiento Voluntad Caborrojeña y buscará ser alcalde de Cabo Rojo, dijo que ya no ve en los partidos como una opción.

PUBLICIDAD

Sammy A. Lugo Seda, aspirante a la alcaldía de Cabo Rojo por Movimiento Voluntad Caborrojeña. ( Facebook )

“Entendemos que los partidos ya cumplieron su función”, planteó.

El militar, que está en proceso de su retiro y quien laboró durante el huracán María como director de operación del área oeste de la Guardia Nacional, señaló que su aspiración surge como parte de un movimiento comunitario.

“Empiezo a ver nuevamente la inacción, la improvisación y me empecé a molestar y en mi página privada comencé el grito de guerra. La gente comenzó a escribirme y de ahí surgió Movimiento Voluntad Caborrojeña”, explicó.

De hecho, reveló que se desligó del Partido Nuevo Progresista (PNP), porque no está de acuerdo cómo manejan al país y las posturas que toman.

Señaló que, como candidato independiente, su misión es “atender los problemas de una forma holística”.

“Los partidos llevan décadas vendiéndonos el status y siguen con la partidocracia, pero no atienden los asuntos apremiantes”, añadió.

Alejandro Santiago Calderón, por su parte, relató que los problemas que enfrentó para lograr en las elecciones del 2020 ser candidato a representante por acumulación lo llevó a moverse a aspirar por un cargo político dentro de un partido, el Movimiento Victoria Ciudadana.

Alejandro Santiago Calderón, excandidato a representante por acumulación. ( Facebook )

Dijo que lo hará bajo una insignia, “precisamente, por todas las trabas que existe en cuanto al bipartidismo y la Ley Electoral. Exigen una cantidad de endosos ridícula para una persona que aspira solo, sin la llamada plancha y se hace más complicado, no imposible, pero más complicado”.

Otra de las personas inscritas en el Contralor Electoral como candidato independiente, Samuel “Sammy” Pagán Cuadrado, aspirante a representante Distrito Representativo 35, sí logró completar el proceso de endosos para las elecciones del 2020. No obstante, no tuvo el favor del pueblo.

PUBLICIDAD

“Es cuesta arriba todavía. La gente lo entiende, pero a la hora de emitir el voto se le olvida y vota por las insignias. A la hora de la ejecución va y raja la papeleta”, opinó.

Samuel “Sammy” Pagán Cuadrado, aspirante a representante por el Distrito 35. ( Facebook )

Señaló que para que haya más candidatos independientes hace falta “educar al pueblo y que dejen el fanatismo atrás, que pueda conocer los candidatos, las propuestas y educar al pueblo que el fanatismo no nos deja nada como pueblo”.

Por su experiencia, Pagán Cuadrado no sabe si intentará por segunda ocasión convertirse en legislador de manera independiente.