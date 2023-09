En una Isla tan politizada como Puerto Rico, ¿será cuesta arriba embarcarse en la búsqueda de una candidatura independiente?

Para estas elecciones del 2024 ya no será un acontecimiento extraño contar en la papeleta con personas que no estén amarradas a una insignia partidista. De hecho, se anticipa, a unas semanas de iniciar el proceso de radicación, que para las próximas elecciones haya “una lluvia de candidaturas independientes”.

Varias décadas han pasado desde que en el 1988 Santos “El Negro” Ortiz Ruiz fue electo como el primer alcalde independiente de Cabo Rojo. Mientras, el salubrista José Vargas Vidot rompió los esquemas en la Legislatura al prevalecer en las elecciones del 2016 como el primer senador electo sin representar a un partido. Repitió en el 2020 y se encamina a su tercer cuatrienio en el 2024.

En las elecciones del 2016, Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre también dieron los primeros pasos para desligarse de la norma como candidatos a la gobernación de forma independiente. En el 2020, asomó en el panorama Eliezer Molina. Carlos García Lassalle también hizo los intentos de aspirar, pero no pasó el cedazo de los temidos “endosos”.

No obstante, estos intentos de ganar la gobernación fuera de una insignia no fueron innovadores. Para las elecciones del 2004, Rogelio Figueroa se les adelantaba con un reto al partidismo al lanzar su candidatura mediante nominación directa. Tras no prevalecer, intentó sin éxito lograr el cargo en el 2008 bajo un nuevo partido, Puertorriqueños por Puerto Rico.

A pulmón

Entrar a la política bajo este panorama en el que no hay partido que los bautice y una maquinaria organizada que ayude en el proceso electoral es “difícil”, aseguró Vargas Vidot.

No sólo requiere luchar en las urnas por la candidatura, sino que se ha extendido a pleitos judiciales en los que deben defenderse de las trabas impuestas por los partidos de mayoría, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD). Sin embargo, el senador prefiere ver el vaso medio lleno y estipular los beneficios que se alcanzan al estar desligado de esa maquinaria o del tradicionalismo político.

“Un candidato independiente es, sencillamente, romper las reglas, salirse de la raya, trazar otra línea que responde, precisamente, al agotamiento político que tiene la gente. Es como decir: ‘aquí hay una opción diferente que no está propensa a caer en ese fango de la politiquería’”, demarcó.

Señaló, además, que por ser independiente “me he ganado el respeto de las demás personas, porque independientemente de las adversidades y el clima antagónico que se da en la Legislatura, yo siempre estoy consciente que la gente anda con un puñal tratando de clavarle la espalda, así que yo no soy un bobo. Yo vengo de un barrio, vengo de criarme a la cañona y, por lo tanto, no ignoro las maquinaciones del enemigo. Sin embargo, he tenido, o sea, he adoptado una forma de trabajar en donde no veo enemigos en la gente. Anticipo la enemistad, pero no veo enemigos, así que trabajo puentes de coincidencia. Yo he sido el fiel de la balanza. Yo he logrado que muchas cosas que no iban a darse buenas se dieran, aunque no lleven mi nombre. Otras cosas, que son horribles, que no se den, aunque no lleven mi nombre. Y he podido lograr que esa concertación que pueda ser entre la gente que se odia y que se aborrece, pues, pueda ser efectiva en términos del pueblo”.

En su cuenta bancaria política, Vargas Vidot sólo tiene $18. Se enfoca en hacer su trabajo legislativo y en no olvidar su vocación en las calles con los deambulantes y los más necesitados. La campaña la limita a las redes sociales.

El senador independiente José Vargas Vidot, junto a Edgardo Cruz Vélez, quien estuvo a punto de convertirse en alcalde de Guánica mediante votos por nominación directa. ( Xavier Araújo )

Pero, el comienzo de esta trayectoria política le fue difícil al salubrista. Su primer escollo fue que la Comisión Estatal de Elecciones, dominada por el PPD y el PNP, le solicitaron conseguir a 54,000 electores que apoyasen su candidatura mediante endosos. Entonces, tuvo que dar la lucha en los tribunales para que la petición de estos endosos fuese similar a sus compañeros legisladores por acumulación, que rondan en los 3,000.

En estas próximas elecciones, el senador buscará revalidar como independiente. Aunque alertó que “si me cucan, puedo ganar la gobernación. Pero, la realidad es que quiero terminar conscientemente, prudentemente, todos los trabajos que hemos hecho (encaminado)”.

Hay varios candidatos

Además de Vargas Vidot, en el Contralor Electoral hay registrados varios comités de candidatos independientes.

Uno de los que se mantiene activo desde el 2020 es el comité de García Lassalle por la gobernación. Este no respondió los mensajes dejados por Primera Hora en sus cuentas de redes sociales para conocer si intentará nuevamente buscar el cargo en el 2024.

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto y el representante Luis Raúl Torres también sobresalen en el listado, luego de haberse desafiliado del PPD.

Entre los nombres de candidatos independientes que maneja el Contralor Electoral también están Alejandro Santiago Calderón a representante por acumulación desde el 2020, Janice González Galarza desde el 2005 sin candidatura definida, Samuel “Sammy” Pagán Cuadrado a representantes del distrito 35 desde el 2020, Leonardo “Leo” Meléndez Díaz a alcalde de Fajardo desde el 2019, Geovanny Torres Rivera a representante del distrito 28 desde el 2020, José Sánchez Cruz a alcalde de San Juan desde el 2007, así como Sammy A. Lugo Seda a alcalde de Cabo Rojo desde el 2022.

Del grupo, Cruz Soto afirmó que todavía no ha determinado si aspirará a una candidatura a comisionada residente o a legisladora por acumulación de manera independiente o en una alianza con otra colectividad.

Hace unos meses, Carmen Yulín Cruz anunció que se desafiliaba del Partido Popular Democrático. ( David Villafañe Ramos )

Indicó que está en proceso de diálogos con grupos comunitarios, forma una estructura política para conseguir endosos y defender sus votos, crea su plataforma de propuestas, así como evalúa “dónde y cómo contribuyo a mejorar al país y al fortalecimiento de las alianzas en Puerto Rico”.

“Tengo hasta diciembre para decidir qué vamos a hacer”, sentenció.

Torres, por su parte, dice que no tiene duda de que aspirará como candidato independiente, sin ataduras partidistas. Sin embargo, cambiará su cargo de representante por el distrito 2 de San Juan a representante por acumulación.

“Si me hubiera quedado en el PPD, iba a aspirar por acumulación”, indicó, al tiempo que adelantó que al oficializar su candidatura presentará sus propuestas.

Torres también levanta un comité de campaña para proteger sus votos y recoger los endosos.

“Sé que es más complicado que cuando uno está dentro de un partido”, aceptó el legislador sobre este nuevo reto que enfrentará tras 23 años como representante. Pero, Torres dijo no le tener miedo a enfrentar la maquinaria de los partidos a cambio de su libertad de conciencia. Sobre todo, aceptó que muchas de las trabas que se les ponían a los candidatos independientes Vargas Vidot las ha superado.

Luis Raúl Torres ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Yo creo que ya Vargas Vidot superó esos procesos en los tribunales por los procesos que llevó. Cualquier situación que yo entienda que viola mis derechos constitucionales, de mi libertad y derechos como elector y ciudadano, claro que acudiré a los tribunales”, dijo sobre su determinación de luchar por el cargo.

Cruz Soto también comentó que no les teme a los escollos que puedan imponerle los partidos mayoritarios.

“A los partidos tradicionales se les está llenando el cuarto de agua y, por lo tanto, toman estrategias para desalentar cualquier situación que dé opciones distintas a los votantes. Pero, yo nunca he sido persona de mirar el camino fácil”, dijo.

Los escollos

De luchar contra los partidos mayoritarios bien sabe Edgardo Cruz Vélez, quien estuvo a punto de convertirse en alcalde de Guánica mediante votos por nominación directa.

A casi tres años de las elecciones, Cruz Vélez afirmó con seguridad que lo que lo ocurrió “fue un robo de la elección de un pueblo ante 3.2 millones de testigos”.

De hecho, el primer alcalde independiente que tuvo el país coincidió con esta apreciación.

“Me parece que le robaron las elecciones”, señaló Ortiz.

El aspirante llevó siete casos judiciales para intentar, entre otras cosas, que le contaran votos de personas que no escribieron su nombre correctamente. Dijo que el proceso fue tan injusto que un mismo juez se contradijo en sus decisiones y partidos que no tenían que ver en la disputa se inmiscuyeron con abogados en los pleitos. Al final, la contienda la ganó el PPD, con el alcalde Ismael Rodríguez.

“Los partidos en Puerto Rico por más de 60 años, si contamos el PNP, por casi 60 años, en el PPD, por casi 80 años, la intención de ellos es simplemente la permanencia en el poder, manejar los dineros, otorgar el contrato, engordarse los bolsillos y persona de pensamiento libre e independientes, como lo fue este servidor, ellos nos ven como una amenaza y eso fue precisamente lo que pasó. Entendieron ellos que esa ventana no se podía ni tan siquiera abrir un poquito. Sin embargo, lo que viene ahora en el 2024 va a ser una lluvia de candidaturas independientes”, manifestó.

Cruz Vélez, quien está retirado de la milicia, desconoce todavía si en el 2024 intentará buscar nuevamente el cargo de alcalde de Guánica de manera independiente.