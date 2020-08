Eran las 5:00 p.m. del miércoles, 7 de agosto de 2019, tras un convulso mes de julio que culminó con la primera renuncia de un gobernador electo, cuando Wanda Vázquez Garced levantó su mano derecha y juró frente a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, asumir el cargo de gobernadora de Puerto Rico.

Se convirtió en la primera ejecutiva que asume el cargo por disposición de la Constitución de Puerto Rico y la segunda mujer en ocupar tan importante puesto político en la Isla.

Un año ha pasado desde que Vázquez Garced abandonó la secretaría de Justicia para convertirse en gobernadora de todos los puertorriqueños. En el interín, ha tenido que enfrentar los terremotos y la pandemia de coronavirus. Pasó de desconocer el mundo político a ser candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP), de enfocarse en investigaciones de corrupción a ser investigada por tales actos, de enfocarse en juzgar a los criminales a estar a cargo de la salud de un pueblo.

No hay duda que Vázquez Garced ha tenido mucho trabajo por los pasados 12 meses. Pero, ¿su función ha redundado en el progreso del país? ¿En el bienestar del pueblo?

Analistas entrevistados por Primera Hora apuntan a que, según la gobernadora ha tenido sus aciertos, también ha provocado que al pasar de los meses su imagen se haya deteriorado y su credibilidad sea cuestionada.

El abogado estadista Domingo Emanuelli precisó que Vázquez Garced llegó hace un año a la gobernación y “le trajo como un bálsamo de tranquilidad al pueblo y Puerto Rico, de originalmente tener animosidad con ella, fue cambiando a un aspecto de tranquilidad, porque ella se presentó como una persona apolítica que venía a resolver los problemas del país. Hubo un instante de tranquilidad en el país. Pero, ¿qué sucede? Tan pronto ella da el reversazo y se convierte en una política y entra en la política partidista, el pueblo empieza a desilusionarse. Y esa desilusión fue creciendo y la gente, según iban ocurriendo sucesos, la gente iba a perdiendo la credibilidad en ella”.

“La gente, de tenerla en un pedestal, ha caído en una posición de que con toda probabilidad no va a ser electa. Su nivel de credibilidad ha caído muy bajo”, añadió.

Para Emanuelli, el escándalo de la compra de pruebas del coronavirus a la empresa constructora Apex General Contractor y otros incidentes “de dudosa procedencia” fueron los que la llevaron a dar el “traspié” ante el país.

Dijo que a su gobierno no se le puede adjudicar ningún progreso, pues “lo que se ha visto es una inyección de dinero federal que se la puedes atribuir al Congreso, al presidente (Donald) Trump y a la comisionada residente, (Jenniffer González). Pero, hasta en eso ha tenido problemas Wanda Vázquez, hasta para repartir el dinero”.

El consultor en política, Onix Maldonado, apuntó a que Vázquez Garced se ha presentado como “una gobernadora de transición. No es clara en cuál es su visión de futuro”.

Se le cuestionó por qué razón cree que la exprocuradora de las Mujeres no ha mostrado esa visión de futuro. Lo que dijo fue que “no he visto ideas concretas de cómo ella va a mejorar o cambiar la vida de la gente, más allá de manejar el día a día del gobierno. No he visto esa visión hacia el futuro que necesita Puerto Rico”.

“Lo que se ve es que Puerto Rico no está mejor hoy que hace cuatro años atrás”, añadió.

Maldonado aceptó que Vázquez Garced ha tenido que enfrentar circunstancias difíciles durante su mandato, como lo son los terremotos y la pandemia. Sin embargo, destacó que en estas circunstancias es donde mejor se puede evaluar a un líder.

“Para eso escogemos los líderes para manejarnos en medio de crisis y asegurar la seguridad del país”, soltó.

Por su parte, el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, destacó que Vázquez Garced ha cumplido con la expectativa de los novoprogresistas de darle estabilidad al país para que la Palma sea alternativa de futuro y darle seguimiento al programa de gobierno que se prometió en las elecciones pasadas.

Destacó que bajo su gobierno “definitivamente, hay más construcción en la calle; el dinero de María e Irma se empezó a utilizar; se agravaron muchas situaciones por el fenómeno del terremoto, que nunca había ocurrido bajo un gobierno puertorriqueño; hubo un recrudecimiento en el ejercicio del poder por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, o sea que ha habido unas situaciones que han dificultado las condiciones. Tuvimos el tercer año en que hubo bono de Navidad a pesar de la oposición de la Junta, un cuarto año de pensiones intocadas, a pesar de las objeciones de la Junta, o sea, ha habido cosas que han continuado ocurriendo que el pueblo favorece”.

Por tal razón, McClintock resumió que “ha hecho una labor generalmente positiva”.

La pandemia y la economía

Puerto Rico lleva padeciendo de una depresión económica desde el 2006, que ha sido agravada por la pandemia del coronavirus. Por ello, se les cuestionó a dos sociólogos expertos en ambos asuntos si la gobernadora ha logrado enfrentar con éxito estos retos.

José Rodríguez, quien es epidemiólogo y sociólogo, planteó que “ella ha tenido influencias fuertes de muchos sectores, sobre todo ahora que es candidata a la gobernación”, a la hora de atender asuntos relacionados a la pandemia del coronavirus.

“Ella tiene que ser cautelosa y sabia para poder tener un buen discernimiento en términos de lo que se requiere para manejar este país en esta situación”, agregó.

Rodríguez vio como buenas las medidas restrictivas que a tiempo Vázquez Garced tomó para controlar los contagios. Solo planteó que debió ser más ortodoxa a la hora de reabrir el país.

No obstante, el experto no culpó a la gobernadora del aumento en contagio que se registra en la actualidad. Dijo que los únicos responsables son los mismos puertorriqueños.

“La finalidad del gobierno es proteger y dar una buena calidad de vida, velando por los derechos, la seguridad, una serie de elementos sociales, incluyendo la prevención. Así que, en esa línea, yo creo que la gobernadora ha tratado con todos sus medios, con lo que representan sus limitaciones y beneficios, de manejar la situación. Algunas veces se le ha escapado de las manos, pero no es culpa de ella, es la situación”.

Mientras, el sociólogo experto en asuntos económicos, Emilio Pantojas García, afirmó que la gobernadora “no ha contribuido en nada” para mejorar la economía del país.

Sin embargo, aceptó que, “en realidad, no podemos culparla a ella del desastre económico que está padeciendo Puerto Rico”.

“El problema es que los que cifran sus esperanzas en un rescate del gobierno federal confrontan dos problemas: la corrupción del PNP y su total descrédito frente al gobierno federal y la incapacidad y corrupción del PPD (Partido Popular Democrático) frente al gobierno federal. Los partidos que han gobernado durante los últimos 30 años, que se han alternado, han demostrado un gran nivel de corrupción e incompetencia y, por lo tanto, no se ve en el gobierno federal una disposición a tirarnos esa tabla de salvación que todo el mundo cree que viene y no ha llegado desde María o desde antes”, puntualizó Pantojas García.