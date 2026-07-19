El director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la Región Oeste, Jorge Jiménez Rosario, informó este domingo hay brigadas trabajando en la instalación de una válvula y la localización de una avería en el sistema de distribución, que está afectando el servicio a abonados en Aguadilla y Moca.

“Mientras se localiza la avería que afecta la distribución del servicio, se continuarán realizando ajustes operacionales temporeros”, explicó el funcionario.

Los lugares afectados con bajas presiones e interrupción del servicio de agua son Caimital, Guerrero, Poblado San Antonio, Carr. 459, Corrales, Ceiba Baja y Ceiba Alta, Arenales y Vista Verde en Aguadilla, y Centro en Moca.

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“La reguladora permite sectorizar para ubicar donde se encuentra la avería que está afectando el servicio e impide que aumente el nivel del tanque Vista Verde”, explicó por escrito.

Jiménez Rosario indicó que durante este domingo se distribuye agua en camiones cisternas por los sectores afectados, en coordinación con la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal.

Para información y servicios, los clientes pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 620-2482, acceder a las redes sociales oficiales de la AAA @Acueductospr o visitar nuestra página web acueductos.pr.gov.