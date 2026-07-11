A dos días de que la represa Carraízo entrara nuevamente en funciones tras realizarse obras de mejoras, las mediciones reflejan una tendencia de aumento en las presiones.

Así lo informó el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González Delgado, al tiempo en que estableció que continúan realizando ajustes operacionales para mejorar las presiones en San Juan, Carolina y Loíza.

Según detalló en comunicado de prensa, con la recuperación gradual de la Planta de Filtros Sergio Cuevas, la AAA realiza ajustes operacionales para mejorar las condiciones del servicio. No obstante, explicó que todavía existen sectores que pueden experimentar bajas presiones, intermitencias o interrupciones. La recuperación puede variar debido a factores como la ubicación dentro de la red, la elevación y la demanda de agua, mientras se trabaja para alcanzar y mantener presiones adecuadas, que rondan las 30 libras por pulgada cuadrada (psi), para un servicio óptimo.

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“Nuestro objetivo es continuar aumentando y estabilizando las presiones para que el agua pueda llegar en condiciones adecuadas a todos los sectores, incluyendo estructuras de varios niveles que requieren mayor presión. Estamos bien pendientes de estas áreas y damos seguimiento cercano al comportamiento de las presiones para identificar dónde debemos concentrar nuestros esfuerzos y realizar los ajustes operacionales necesarios. Los datos reflejan que el sistema continúa recuperándose, pero sabemos que todavía hay abonados que no cuentan con el servicio en las condiciones que necesitan. Vamos a mantenernos enfocados en estas áreas y continuar haciendo los ajustes necesarios para lograr un servicio más estable”, expresó González Delgado.

Informó que los datos recopilados durante la mañana de este sábado reflejaron una tendencia general de aumento en las presiones de los puntos monitoreados, entre ellos sectores de Ocean Park, Isla Verde y Piñones, consistente con la recuperación progresiva del sistema. Entre las 10:30 a.m. del viernes y las 10:50 a.m. de hoy, sábado, la presión frente al restaurante El Tomate aumentó de 15.7 a 30 libras por pulgada cuadrada (psi); en Casa Cuba, de 0 a 11.5 psi; frente al Cementerio de Isla Verde, de 5 a 10 psi; y en la calle Tartak, de 0 a 11 psi. Asimismo, en la estación de bombeo Booster San Juan, la medición más reciente alcanzó 34.31 psi, en comparación con 26 psi al inicio del periodo evaluado.

En el caso del residencial Luis Lloréns Torres, la medición tomada hoy a las 7:25 a.m. reflejó una presión de 44 psi. De igual forma, una medición realizada en la calle Loíza a las 11:40 a.m. reflejó una presión de 30 psi. Estas mediciones reflejan que ambos sectores contaban con servicio de agua potable y con una presión adecuada al momento de la evaluación.

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El abasto hacia estas zonas depende de distintos componentes del sistema, entre ellos el caudal de agua proveniente del Superacueducto y la aportación del sistema de la planta de filtros Sergio Cuevas. Esta última instalación estuvo fuera de operación como parte de los trabajos programados realizados el pasado martes, 7 de julio, en la represa Carraízo, la planta de filtros Sergio Cuevas y la red de distribución, y comenzó su proceso de recuperación durante la noche del miércoles.

Ante las dificultades que han enfrentado durante las pasadas semanas los residentes de los sectores afectados, la AAA mantiene el acarreo de agua potable como medida de mitigación mientras continúan los esfuerzos para estabilizar el servicio. Para hoy y mientras sea necesario, la corporación pública continuará coordinando con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias de San Juan, Carolina y Loíza la asignación de camiones cisterna para atender las necesidades de las zonas afectadas.