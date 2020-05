La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lleva más de dos meses estimando las facturas de la ciudadanía como parte de las medidas tomadas ante la pandemia del COVID-19 y de haber cobrado de más durante el periodo de cuarentena, se le estarían haciendo ajustes a las próximas facturas, explicó la directora de Servicio al Cliente de la corporación pública, Melissa Rodríguez.

Posible racionamiento la próxima semana

La estimación de facturas podría acabar tan pronto como la próxima semana para los cerca de 1.3 millones de abonados de la AAA, agregó Rodríguez.

“Para cumplir con la orden ejecutiva de la gobernadora que requería que las personas se mantuvieran sus hogares para proteger su salud, así también hizo la autoridad, solo con el personal para mantener la operación crítica”, explicó.

“Estamos en el proceso de la autocertificación para el reinicio de las labroes, así que próximamete tomaremos las facturas físicamente en el terreno, estamos bastante seguros de que sería la próxima semana”, agregó.

Si los empleados regresan “al terreno” a leer contadores la próxima semana, Rodríguez también estimó que las facturas reales comenzarían a salir la próxima semana.

Explicó que el estimado de las facturas se hizo tomando en cuenta el historial de uso de cada abonado, pero dijo que si un ciudadano entiende que la factura está incorrecta la ley le provee para que objete su factura.

Si tiene objeciones a la factura tiene diversos mecanismos desde la página acueductospr.com, el centro de llamadas (787) 620-2482 o la aplicación móvil de la AAA.

Agregó que igualmente la AAA estará rembolsando mediante un crédito a la factura en aquellos casos donde se detecte que se ha cobrado de más en este periodo de factura estimada.

“Se le hará un ajuste en la misma cuenta”, dijo Rodríguez.

También se harán ajustes en la factura en casos en que se detecte que la ciudadanía consumió más agua de la que se le facturó en el proceso estimado, como puede pasar porque “hay más gente en la casa todo el día”, indicó la directora.

“Se le va a facturar lo que realmente consumió”, sostuvo Rodríguez.

AAA deja de recibir $60 millones durante la pandemia

Agregó que en este periodo de pandemia han sido muchos los clientes que no han podido hacer el pago de sus facturas, aunque la funcionaria precisó que por una ley reciente no se estará procediendo a cortar servicio a personas que no hayan pagado sus facturas hasta que pase la emergencia de la pandemia.

El país ha visto gran parte de su actividad económica detenida durante los pasados meses, por lo que mucha gente quedó sin ingresos y causó miles de reclamaciones de desempleo.

Rodríguez dijo que la AAA ha dejado de recibir cerca de $60 millones en este periodo de pandemia por facturas que no han sido pagadas por los abonados.

La directora de servicio al cliente dijo que AAA está consciente de las dificultades de la ciudadanía por lo que a principios de la pandemia se estableció una moratoria que extendía a 45 días el periodo usual de 21 días para pagar la factura.

También los abonados pueden solicitar plan de pago esto mediante un trámite en la página web www.acueductospr.com o solicitarlo de forma asistida con un representante de servicio al cliente 787-620-2482.