Los carriles de la carretera PR-5, afectados por el socavón que causaron las intensas lluvias registradas en Naranjito el 28 de abril de 2023, fueron abiertos al tránsito en la tarde de este jueves, informó la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Hoy se termina la construcción para abrir los cuatro carriles de la PR-5 de Bayamón a Naranjito. Vamos a abrirlo para que puedan transitarse los cuatro carriles”, anunció.

La apertura al tránsito de los carriles afectados por el socavón de 75 pies de profundidad que se formó ocurre a pesar de que la construcción para evitar situaciones similares no ha terminado.

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La gobernadora aceptó que la obra está proyectada para culminar en el 2027. Lo que faltaría por hacerse son dos charcas de retención y colocar unas tuberías. Pero, esa obra no impidió la apertura de los carriles.

“No vamos a dejar que ningún residente de Naranjito tenga que esperar por abrir estos carriles”, aseguró, al exponer que ya es seguro transitar por la vía.

Según comentó, son unos 50,000 conductores que diariamente transitan por la zona.

“Esta es la autopista para el corazón de Puerto Rico”, aseguró, por su parte, el secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo.

Es que la vía no sólo da acceso a los residentes de Naranjito para que lleguen a la zona metropolitana, sino también a los de Barranquitas.

Según el archivo noticioso de este diario, la reconstrucción de la vía comenzó en agosto de 2023, luego de que el exgobernador Pedro Pierluisi declarara al municipio en estado de emergencia.

González Colón informó que se usaron unos $24 millones, de fondos estatales y federales, para lograr arreglar la vía.

Tras anunciarse la apertura de los carriles, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, agradeció la labor y el apoyo que el municipio recibió para lograr reparar la vía.

“Ha sido un proyecto bien complejo... Ha requerido mucho diseño y cambio para mantener que esto sea seguro. Esos cambios que se han tenido que realizar, la gobernadora, lo más importante, es que siempre dio el ‘go ahead’ para que esto se hiciera”, comentó.