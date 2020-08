El exgobernador y candidato a comisionado residente, Aníbal Acevedo Vilá, dijo hoy que hay que evaluar si se puede celebrar la próxima elección general el 3 de noviembre, como está pautado.

Fas Alzamora dijo que hay dos caminos y ninguno es mantener la fecha como está hoy establecida

En un comunicado de prensa sobre declaraciones en su podcast de hoy, Acevedo Vilá pide lo que llamó un pacto patriótico entre los ganadores de las contiendas a las candidaturas por la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), quienes a su vez se convertirían en los nuevos presidentes de ambas colectividades.

“Ante esta crisis, la Constitución del Estado Libre Asociado dispone que la Asamblea Legislativa puede señalar una fecha más tarde para las elecciones, pero tiene que ser en noviembre”, agregó el exlegislador.

Acevedo Vilá señaló que dicho Pacto Patriótico debe incluir los siguientes temas:

(1) Solucionar el actual Código Electoral. “Hay que ver qué hacemos con la Ley Electoral, porque no podemos engañar al país. Con ese Código Electoral aprobado por el PNP, no podemos llegar a las elecciones. Esa ley que ha demostrado ser un desastre”, señaló Acevedo Vilá.

(2) Determinar por consenso a un nuevo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones: Esto debe hacerse en 48 horas o menos

(3) Establecer la fecha real de las elecciones. “Hay que evaluar si la CEE está lista o no para el martes, 3 de noviembre. No es que yo promueva eso, pero recordemos que este próximo lunes ya no tendremos presidente de la CEE, y no hay vicepresidente que ocupe el cargo, pues el Código Electoral del PNP eliminó las vicepresidencias. Para todos efectos prácticos, estamos contra el reloj y con una CEE descabezada y desmoralizada”.

El exgobernador también añadió que el próximo lunes tampoco habrá comisionado electoral en el PPD y PNP. Ambos han hecho expresiones de que con un nuevo persidente de partido, este trae a alguien de su confianza como comisionado.

Las declaraciones de Acevedo Vilá las ofreció en su transmisión cibernética diaria ‘El Podcast de Aníbal’, que se emite de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 am por Facebook.