El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, alegó este martes que la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, fue despedida por negarse a firmar un contrato de $38 millones con una empresa de educación.

La alegación la incluyó en un comunicado de prensa en el que exigió la renuncia inmediata de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Primera Hora se comunicó con la portavoz de prensa de Familia, Yolanda Rosaly, para obtener una reacción. Expuso que la agencia se circunscribe a unas declaraciones que realizó esta mañana la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, quien rechazó que Medina Díaz fuese despedida por incidencias relacionadas con un contrato. Explicó que se trató de “insubordinación”.

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“No realizaba el trabajo que se le asignaba”, alegó Burgos.

Ferrer, en cambio, relacionó el despido a un contrato de hasta $38 millones con la empresa NOLA Education LLC, relacionados con el proyecto Star Academy.

La administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz. ( Facebook ADSEF )

“Este escándalo es sumamente alarmante. Estamos hablando de hasta $38 millones en fondos federales TANF (programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas) y de una administradora de Adsef que dejó por escrito que la agencia que dirige no participó en la evaluación, selección ni adjudicación del proyecto. Además, hoy, la ahora exadministradora confirmó que la secretaria de la Familia la ‘presionó’ y ‘hostigó’ para firmar un contrato sobre el cual tenía reservas. Ante este escenario, Suzanne Roig no puede continuar al frente del Departamento de la Familia”, sostuvo Ferrer Santiago.

Indicó que NOLA Education LLC estuvo a punto de recibir un contrato de hasta $38 millones para implementar el programa Star Academy en 25 escuelas públicas y atender a cerca de 2,000 estudiantes.