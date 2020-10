La periodista Ada Torres Toro se expresó sobre el careo que tuvo con el candidato de Proyecto Dignidad a la gobernación de Puerto Rico, César Vázquez, en el debate Infraestructura 2030, que fue transmitido por Mega TV el jueves.

El incidente ocurrió unos 20 minutos antes de que terminara el debate, cuando Vázquez le indicó a Torres Toro que sus intervenciones de seguimiento a las preguntas eran inapropiadas.

“Yo espero que usted no vuelva a intervenir en las respuestas que yo doy. Es la segunda ocasión que me interrumpe y que pretende emitir una opinión sobre lo que estoy diciendo. No tengo problema con que quien me pregunta lo haga, pero entiendo que su intervención es inapropiada”, le dijo el candidato a Torres Toro, quien era la moderadora del evento.

“Don César, mi intervención es apropiada porque yo también soy periodista y soy la persona que está manteniendo esto y tengo completa potestad de interrumpirlo a usted o a cualquiera de los demás candidatos y lo he hecho porque en el caso de usted particularmente ha sido bien evasivo con las preguntas y no las ha hecho específicamente. Si hubiera sido el caso con Dalmau, hubiera sido el caso con Dalmau, si hubiera sido el caso con cualquiera de ellos, igual. Así que por favor no me llame la atención”, le respondió Torres Toro.

Esta tarde, la periodista compartió en su página de Facebook varios puntos, según ella, aclaratorios sobre ese careo.

A continuación, las expresiones íntegras de Torres Torro:

1- Mi rol era de moderadora y además productora ejecutiva del debate. Como tal es mi función dirigir la conversación hasta lograr respuestas y también hacer preguntas. De hecho, hice la primera pregunta del debate.

2- El formato del debate se concibió para insertar mis intervenciones como las viera necesarias si no se conseguían respuestas concretas. Incluso tenía libertad de pedir a un candidato que rispostara a otro. Contestar una pregunta con: “Pues, hay que hacerlo”, no es un plan de gobierno de infraestructura.

3- El CIAPR y el CPI recopilaron información actualizada y preguntas muy bien investigadas y profundas de las cuales el candidato no contestó con un plan de ejecución específico ni en una ocasión. La preparación de meses de trabajo en un tema neurálgico que se presentó allí la desperdiciaron, no solo Vázquez, sino los candidatos de los partidos ausentes.

4- El foro de ayer es de crucial relevancia para un pueblo cuyo país está en pedazos. Era el momento de los candidatos demostrar que tienen un mapa de ruta claro para levantar a Puerto Rico. El Dr. Vázquez no tiene un plan, y si lo tiene, no lo reveló anoche.

5- No me sorprende pero vale la pena anotar que los seguidores de Proyecto Dignidad no tienen problemas con la indignidad de criticar a una mujer por el hecho de no dejarse acallar por un hombre. En mis redes me han insultado con epítetos que sorprenden de gente tan religiosa. Una de estas joyas me escribió que una periodista y una prostituta son lo mismo. Me han citado mil versos bíblicos para justificar que debí callarme y aceptar boquiabajo el intento de regaño de Vázquez. No hay cita que justifique que yo, o ninguna mujer, tenga que someterse a la conducta de menosprecio de nadie.

6- Nos queda claro a todos y todas que en nuestra cultura decir que una mujer es “demasiado fuerte” es equivalente a decirle que se calle. Que se silencie. Que no se meta con un hombre. Lo peor de esto es leer a mujeres que no entienden que con estas actitudes se hunden ellas mismas.

7- El valor del proyecto de anoche del CIAPR continuará más allá del debate, por eso se le puso como fecha 2030, y es una agenda de buscar soluciones pensadas, sostenibles y transparentes. Esa agenda de país la propone gente seria y comprometida con Puerto Rico que no se va a conformar con un “Pues, lo haremos”.

8- A las jóvenes mujeres, niñas, adolescentes que me vieron anoche: nunca callen. Calladitas...nunca nos veremos más bonitas. Calladas nos quieren. #nomelllamelaatencion

