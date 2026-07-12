En aras de fortalecer las comunicaciones, particularmente en situaciones complicadas como áreas de difícil acceso o durante desastres, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) incorporó 74 nuevos equipos que se distinguen por su facilidad de ser transportados y desplegados con facilidad.

Según explicó el secretario del DSP, general Arturo Garffer, se trata de equipos “que se conocen como los miniCRD, de FirstNet”, con los que persiguen “apoyar a municipios, negociados y primeros respondedores con la conectividad móvil, autónoma y de rápido despliegue”.

Agregó que para adquirir esta “nueva tecnología”, se hizo una inversión de sobre $3 millones.

En declaraciones emitidas durante la conferencia de prensa Asunto Semanal, Garffer afirmó que estos equipos estarían disponibles “para operaciones en áreas vulnerables a interrupciones de comunicaciones, comunidades rurales o de difícil acceso, en áreas estratégicas como Vieques y Culebra, y también en escenarios de búsqueda y rescate donde la conectividad es esencial”. De esa manera, buscan asegurar “que la coordinación operacional no se detenga cuando más se necesita”.

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El secretario destacó que ya habían tenido la oportunidad de probar los equipos durante “un ejercicio que tuvimos en Culebra recientemente”.

Resaltó que, “gracias a su diseño portátil, estos miniCRD pueden movilizarse por vehículos o helicópteros y activarse rápidamente en el lugar de la emergencia, reduciendo los tiempos de respuesta y a la vez mejorando la comunicación y robusteciéndola”.

Con este paso, afirmó, “Puerto Rico se une a otras jurisdicciones de nuestra nación que ha han implementado soluciones de conectividad desplegables para fortalecer la preparación y respuesta ante desastres naturales y emergencias de gran escala”.

“Lo importante de las comunicaciones siempre es tener redundancia en comunicaciones. El depender meramente de un sistema te limita en un caso de emergencia o de crisis”, sostuvo Garffer, antes de explicar detalles del ejercicio que habían realizado en Culebra.

Detalló que se había transportado el equipo a un área fuera de la isla grande de Puerto Rico, en este caso la isla de Culebra, para allí poder “probar diferentes aspectos del sistema y la redundancia de ellos, y la comunicación a través de la isla, cuáles son esos puntos que son vulnerables en la isla, y dónde es que funciona correctamente el sistema”.

“Eso nos ayuda a nosotros a entender y poder ampliar otras vías de comunicación dentro de las islas hermanas, para poder así hacer inversiones aquí prontamente en esa área también”, aseveró.

Garffer celebró que “lo bueno de estos sistemas es que traen internet satelital, high speed (alta velocidad), y se conecta al programa Starlink. Tiene cobertura satelital celular también. Tiene una milla en circunferencia para poder ser utilizado. Tiene Wi-Fi hotspot, y la burbuja del hotspot tiene hasta 500 pies de distancia”.

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“La portabilidad de ellos es lo crítico. Cada municipio tendrá estos sistemas, y en caso de una emergencia o una crisis, podemos nosotros conectarnos vía satélite a través de estos sistemas portátiles”, afirmó Garffer.

Detalló que pueden operarse de dos maneras: con un cable de seis pies que se puede conectar a un vehículo, o con baterías que duran hasta dos horas.

El secretario del DSP agregó que hay otros módulos mucho más grandes, sobre ruedas, llamados CRD, que también están disponibles ya en Puerto Rico para usarse en la eventualidad de una crisis o alguna otra situación que lo requiera. [

“Lo bueno de estos sistemas es la flexibilidad, la agilidad que tienen. Van a estar a través de toda la Isla, y nos permiten a nosotros poder continuar teniendo ese alcance de comunicación y esa profundidad de comunicación en el caso de una situación de crisis”, insistió Garffer.

Agregó que los equipos estarían colocándose en estaciones de bomberos y estaciones de manejo de emergencia, según haya una mejor recepción y una mejor flexibilidad de salir de esos lugares para desplazarse a través de los municipios.

Aclaró que todos los municipios tendrían esos equipos, y que solo se trajeron 74 porque había algunos municipios que ya contaban con esa tecnología.