Los senadores están debatiendo una propuesta para poner fin al estancamiento presupuestario de Seguridad Nacional mediante la financiación de gran parte del departamento, incluidos los trabajadores de aeropuertos de la Administración de Seguridad en el Transporte que están sin sueldo.

El acuerdo excluiría las operaciones de expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que han sido el núcleo de la disputa.

Mientras los aeropuertos de Estados Unidos siguen atascados con largas colas debido a la escasez de personal en la TSA, el presidente Donald Trump ordenó a los agentes del ICE que se encarguen de la seguridad aeroportuaria, lo que alarmó a algunos legisladores.

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El DHS está ahora bajo la supervisión de Markwayne Mullin, cuyo nombramiento fue aprobado por el Senado el lunes. Mullin ha tratado de presentarse como una mano firme, diciendo que su objetivo como secretario sería sacar al departamento de la primera página de las noticias.

Esto es lo último:

¿Cuándo se suspendió la financiación del DHS?

La financiación ordinaria del departamento está paralizada desde el 14 de febrero, lo que ha provocado largas esperas en los aeropuertos estadounidenses, ya que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte no trabajan sin cobrar.

Los demócratas exigen que la administración Trump haga cambios en las operaciones de aplicación de la ley de inmigración tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante las protestas de este año en Minneapolis. Trump ha rechazado la última propuesta y las conversaciones se han estancado.

Algunos aeropuertos siguen pidiendo a los viajeros que lleguen horas antes de sus vuelos

Un día después de que la administración Trump comenzara a desplegar agentes federales de inmigración en los controles de seguridad de algunos aeropuertos, persistían las largas colas y las esperas de horas.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston informó de que el tiempo de espera en los controles de seguridad estándar oscilaba entre tres horas y media y cuatro horas el martes por la mañana. Por su parte, el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta instó a los viajeros a esperar al menos cuatro horas en los controles nacionales e internacionales.

El aeropuerto internacional de Baltimore-Washington aconsejó a los pasajeros que lleguen tres horas antes de sus vuelos, señalando que, aunque los tiempos de espera eran “actualmente mínimos”, eso podría cambiar.

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Tras semanas sin cobrar sus nóminas, muchos agentes de la TSA han llamado para decir que están enfermos o incluso han abandonado sus puestos de trabajo debido a la presión financiera. Esto ha obligado a algunos aeropuertos a cerrar los puntos de control, con lo que los tiempos de espera han aumentado drásticamente.

Algunos aeropuertos informan de tiempos de espera más cortos, como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el Aeropuerto Metropolitano de Detroit, cuyos rastreadores en línea mostraban esperas medias de varios minutos a primera hora del martes.

¿Es inusual que haya agentes de inmigración en los aeropuertos?

Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley son una presencia habitual en los aeropuertos internacionales. Los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras controlan a los pasajeros que llegan, y los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional llevan a cabo investigaciones penales relacionadas con actividades transfronterizas.

Pero los agentes de inmigración rara vez están visibles en los puntos de control de la TSA, la primera línea del transporte aéreo nacional.

¿Dónde se ha visto a agentes federales de inmigración?

El lunes, periodistas de Associated Press observaron a funcionarios y agentes del ICE patrullando las terminales y permaneciendo cerca de largas colas de pasajeros en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, el aeropuerto internacional Newark Liberty de Nueva Jersey, el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston y el aeropuerto internacional Louis Armstrong a las afueras de Nueva Orleans. Kennedy de Nueva York, el aeropuerto internacional Newark Liberty de Nueva Jersey, el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston y el aeropuerto internacional Louis Armstrong a las afueras de Nueva Orleans.

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Otros aeropuertos, como el Sky Harbor International de Phoenix, también confirmaron la presencia del ICE.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo que su oficina estaba supervisando el despliegue de agentes federales en el aeropuerto internacional de O’Hare.

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Cómo describen las negociaciones los líderes del Senado

“Todo lo que puedo decir es que las conversaciones han sido muy positivas y productivas, y espero que vayan en la dirección correcta”, declaró el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo a los periodistas a última hora de la tarde: “Ambas partes están trabajando con seriedad”.

Los senadores estudian un acuerdo para financiar la Seguridad Nacional pero no la aplicación de ICE mientras las colas en los aeropuertos se atascan

Los senadores están debatiendo una propuesta para poner fin al estancamiento presupuestario de Seguridad Nacional mediante la financiación de gran parte del departamento, incluidos los trabajadores aeroportuarios de la Administración de Seguridad en el Transporte que están sin sueldo, pero excluyendo las operaciones de ejecución y expulsión del ICE, que han sido el núcleo de la disputa.

El posible avance se produjo después de que un grupo de senadores republicanos se dirigiera a la Casa Blanca a última hora del lunes para reunirse con el presidente Donald Trump. Los senadores dijeron que esperaban que los negociadores trabajaran durante toda la noche, concretaran los detalles y presentaran propuestas escritas para que ambos partidos las discutieran el martes en sus almuerzos semanales.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.