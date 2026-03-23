Desde el viernes pasado, Aerostar estableció la primera fase de un plan de contingencia para aliviar y manejar el impacto de la experiencia del pasajero a través de los diferente puntos del Aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM).

Hace varios días, se registran largas filas en los puntos de cotejo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y Agricultura, encargados de revisar pasajeros y equipajes, ya que no están cobrando por un cierre parcial del gobierno federal que afecta al Department of Homeland Security.

Desde entonces, se ha registrado ausencias y renuncias provocando atrasos en los aeropuertos.

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“Estas son solo algunas de las medidas implementadas como primera fase del plan de contingencia. En los próximos días, en la medida en que continúe la situación y se identifiquen situaciones o elementos adicionales que impacten al pasajero, y al personal, Aerostar continuará ampliando el mismo”, informó la empresa en declaraciones escritas.

El domingo, indicaron, se atendieron sobre 23 mil pasajeros y hoy se espera un tráfico de sobre 20 mil. Mientras que de un total de 16 filas de inspección de la TSA, hoy operan solo siete.

Primera fase: