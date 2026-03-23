Así es el plan de contingencia de Aerostar en al Aeropuerto Luis Muñoz Marín
La empresa implementó varias acciones para alivar el impacto a los pasajeros por el tiempo de espera por la falta de personal de TSA.
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Desde el viernes pasado, Aerostar estableció la primera fase de un plan de contingencia para aliviar y manejar el impacto de la experiencia del pasajero a través de los diferente puntos del Aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM).
Hace varios días, se registran largas filas en los puntos de cotejo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y Agricultura, encargados de revisar pasajeros y equipajes, ya que no están cobrando por un cierre parcial del gobierno federal que afecta al Department of Homeland Security.
Desde entonces, se ha registrado ausencias y renuncias provocando atrasos en los aeropuertos.
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“Estas son solo algunas de las medidas implementadas como primera fase del plan de contingencia. En los próximos días, en la medida en que continúe la situación y se identifiquen situaciones o elementos adicionales que impacten al pasajero, y al personal, Aerostar continuará ampliando el mismo”, informó la empresa en declaraciones escritas.
El domingo, indicaron, se atendieron sobre 23 mil pasajeros y hoy se espera un tráfico de sobre 20 mil. Mientras que de un total de 16 filas de inspección de la TSA, hoy operan solo siete.
Primera fase:
- Se instalaron sobre 800 vallas para delinear las filas exteriores que se entienden a través de todos los terminales.
- Se instalaron sobre 22 mil pies cuadrados de carpas para proteger a los pasajeros de las inclemencias del tiempo.
- Se activó personal adicional de seguridad de Aerostar y de las policías municipales y estatales.
- Se activó el equipo de Emergencias Médicas de Aerostar con apoyo del Negocio de Emergencias Médicas Estatal, que incluye ambulancias de tratamiento avanzado y paramédicos.
- Se contrató personal de la Cooperativa de Maleteros del aeropuerto y se activaron a los empleados administrativos y gerenciales de Aerostar, incluyendo al presidente y los directivos de los diferentes departamentos para asistir y orientar a los pasajeros a través de todos los puntos del aeropuerto.
- Se reubicaron estratégicamente las filas de inspección del Departamento de Agricultura Federal (USDA por sus siglas en inglés) para maximizar los espacios ocupados por la extensión de las filas debido a la ausencia de personal de esta agencia provocado por circunstancias distintas a las de la TSA.
- Se monitorean de manera constante los tiempos de duración de las tres filas: TSA regular, TSA PreCheck y Clear para propósitos de controles internos y la optimización de planes de trabajo.
- Se reforzó el plan de mantenimiento de las facilidades sanitarias.
- Se ausculta con la empresa que opera las concesiones de alimentos y bebidas en el aeropuerto la posibilidad de establecer un puesto en el exterior de los terminales para proveer opciones adicionales a los pasajeros que esperan en las filas.
- Se creó un grupo de asistencia al pasajero en las filas exteriores en momentos de mal tiempo, como se ha experimentado ayer y hoy, con el fin de protegerlos de la lluvia.
- Se realizan reuniones continuas con las aerolíneas para coordinar trabajos y auscultar alternativas que les permitan asignar personal adicional que pueda operar los counters para el registro (check in)y servicios a los pasajeros que lo necesiten.
- Comunicaciones continuas y diarias con la federal TSA para monitorear la disponibilidad de su personal y proveer apoyo en la medida que sea posible.