El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, junto al portavoz alterno de la mayoría, Wilson Román, solicitaron a la empresa Aerostar Holdings, LLC., evaluar el traslado de varias operaciones aéreas al Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla ante la congestión de sobre cuatro horas en las filas de cotejo que están ocurriendo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Entendemos que algunos vuelos de salida pueden ser trasladados al aeropuerto internacional Rafael Hernández en Aguadilla mientras dura el impasse en el Congreso y así descongestionar las filas en el (aeropuerto internacional) Luis Muñoz Marín”, sostuvo Parés en declaraciones escritas.

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Hace varios días, se registran largas filas en los puntos de cotejo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y Agricultura, encargados de revisar pasajeros y equipajes, ya que no están cobrando por un cierre parcial del gobierno federal que afecta al Department of Homeland Security.

Desde entonces, se han presentado ausencias y renuncias provocando atrasos en los aeropuertos.

“Esta sería una medida cautelar de asistencia directa al viajero mientras continúe la falta de fondos en TSA. El aeropuerto internacional Rafael Hernández se encuentra en óptimas condiciones para manejar más flujo de pasajeros de forma temporera. Es por esto que estamos pidiendo a la gerencia de Aerostar Holdings, LLC, la cual administra el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, ubicado en el municipio de Carolina, considerar el traslado de ciertos vuelos de salida, así como desarrollar un programa de transportación de pasajeros, si amerita. Con esto, aliviamos las largas horas que tiene que hacer nuestra gente cuando va a viajar”, señaló Román, quien además representa el Distrito #17 de Aguadilla y Moca, en el comunicado.

De acuerdo a Aerostar, el tiempo promedio en la fila para revisión y cotejo, administrada por TSA, ronda entre las 3 y 4 horas, esto ante la ausencia del sobre 40% de los agentes federales impulsada por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional provocado por el impase presupuestario en el Congreso, el cual va para un mes.

No se detalló con cuántos agentes de TSA cuenta el aeropuerto de Aguadilla.

En el día de hoy, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fueron despachados por la administración del presidente Donald Trump, a varios aeropuertos, incluyendo el Luis Muñoz Marín en Puerto Rico.