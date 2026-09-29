El subadministrador de la Administración de Vivienda Pública y excandidato a representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Alberto Fradera Vázquez, renunció a su cargo el pasado 22 de septiembre, informó la portavoz de prensa de Vivienda, Kiara Hernández.

La funcionaria indicó que las razones de la renuncia eran personales. Pero, rechazó que el funcionario fuera destituido por la agencia.

La renuncia de Fradera Vázquez será efectiva mañana, miércoles.

“A estos efectos, la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública designó a la licenciada Lumar Ayala como subadministradora, quien entrará en funciones el 1 de octubre de 2026″, indicó Hernández, en declaraciones escritas.

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Fradera Vázquez es un funcionario de gobierno que tiene una trayectoria pública desde el pasado gobierno de Pedro Pierluisi. Se distinguió por haber sido administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

En septiembre pasado, el funcionario buscó sin éxito ser electo representante del Distrito 31 en la Cámara de Representantes por Caguas y Gurabo.

Desde el pasado año Fradera Vázquez fungía como subadministrador de Vivienda Pública.

Cabe destacar que la salida de Fradera Vázquez trascendió al mismo tiempo en que se informó del despido de Blanca Medina Díaz como administradora de Adsef.