Miembros del grupo comunitario Salvemos a Playuela denunciaron que la senadora Migdalia González Arroyo, presidenta de la Comisión de la Región Oeste del Senado “dejó en el aire” una resolución de investigación sobre el impacto ambiental de un propuesto parador en terrenos del conocido valle costero en Aguadilla.

La medida (Resolución del Senado 163) proponía también estudiar la posibilidad de transformar el área en un corredor ecológico o en otra alternativa de conservación ambiental. La pieza legislativa fue radicada en abril de 2021 y la senadora González Arroyo figuró entre los autores junto a los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe.

Pero, la portavoz del grupo comunitario de Aguadilla, Suzette Quirós, denunció que este lunes, a solo dos meses de cesar en funciones la presente Asamblea Legislativa, González Arroyo, senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla les informó que mediante otra resolución había transferido la controversia de Playuela a la Comisión de Recursos Naturales, que preside el senador Albert Torres Berríos.

La portavoz del grupo Salvemos a Playuela, Suzette Quirós, denunció también que personal de seguridad no le permitió entrar al Capitolio con una camiseta negra con el mensaje “Playuela no se vende”. ( Suministrada )

Quirós, en compañía de otros líderes ambientalistas se personó en la misma tarde de ayer lunes a la oficina del senador Torres Berríos, pero les informaron que ya no había tiempo para hacer la investigación y celebrar una vista ocular en el lugar donde se construiría el desarrollo hotelero, Christopher Columbus Landing Resort. El primero de febrero de este año el grupo de Playuela acudió al Capitolio en reclamo de que el proyecto se llevara a vistas públicas, solicitud que el grupo comunitario acompañó con unas 72 mil firmas, copia de las cuales, fueron llevadas a las oficinas del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Ella (la senadora) mató la medida a pesar de que tiene memoriales ya en su escritorio que nosotros sometimos y otras organizaciones aliadas, a pesar de las 72 mil firmas que sometimos y de que tiene 10 mil correos electrónicos. Ha sido un día indignante porque ella se supone que sea la voz de nosotros”, reclamó la portavoz de Playuela. Añadió que en ocasiones anteriores han recurrido a la oficina de Ada García Montes, también senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, pero les han informado que el asunto estaba en manos de la senadora González Arroyo.

Quirós dijo en entrevista con periodistas en el Capitolio que después de meses de seguimiento la Comisión de la Región Oeste les había hecho “el compromiso de que nuestro reclamo sería calendarizado y todavía estamos esperando una fecha”.

La líder comunitaria sostuvo que llevaban meses promoviendo que se haga “una investigación completa y seria, tanto con expertos que llevan investigando este tema hace más de 30 años y también, con las voces de la comunidad que vienen reclamando desde los años de 1990 que se celebren unas vistas públicas” sobre el propuesto desarrollo hotelero.

“Cuatro o cinco meses después, por fin conseguimos una reunión con la senadora y tan pronto nos sentamos y le llevamos los documentos, ella nos da la noticia de que sometió una moción para transferir la investigación a otra comisión. Básicamente, la senadora dejó morir la Resolución 163. No hizo nada, a pesar de que somos sus constituyentes en el distrito”, lamentó.

Quirós denunció también que personal de seguridad no le permitió entrar al Capitolio con una camiseta negra con el mensaje “Playuela no se vende”. Dijo que argumentó que había viajado desde Aguadilla y que se cambiaría la camiseta virando el mensaje hacia dentro del cuerpo, pero tampoco se le dio acceso y no fue hasta que una empleada de una oficina le prestó un abrigo, que pudo acceder a las oficinas legislativas.

Reacciona la senadora González

La senadora González Arroyo, por su parte, indicó en declaraciones escritas que luego de haber recibido memoriales y entender que la Comisión de Desarrollo del Oeste “no tiene el peritaje requerido para atender de manera responsable la medida”, radicó una resolución para que la misma sea atendida por la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales.

“Como coautora de la medida y luego de una amistosa reunión con varios de los integrantes del movimiento Salvemos a Playuela, entiendo que la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales es la llamada a atender el asunto, debido al impacto que pudieran sufrir nuestros recursos naturales”, dijo la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD).