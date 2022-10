A 18 días del azote del huracán Fiona por el suroeste de Puerto Rico, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, sostuvo que más de miles de personas de su municipio siguen sin el servicio de energía eléctrica.

En entrevista con Primera Hora, el ejecutivo municipal aseguró que tanto el barrio Culebra, la urbanización Planicie, partes altas de los barrios Jájome Alto y Jájome Bajo, barrio Farallón, así como regiones del barrio Beatriz y sectores de la urbanización Reparto Montellano siguen a oscuras. Este indicó que algunos de estos sectores llevan hasta 20 días sin luz.

Mientras, pese a que regiones como el barrio Sumido y el sector Luis López del barrio Quebrada Arriba fueron reconectados a la red eléctrica de Puerto Rico, Ortiz Velázquez alegó que el servicio no se encuentra estable por conexiones defectuosas. Particularmente, este indicó que residentes de la última comunidad reportaron que se le están dañando sus enseres domésticos por la fluctuación de energía.

Según el alcalde, Cayey consta de 22 barrios, sumado al centro urbano, la sede de la municipalidad, comercios, industrias, colegios y universidades.

Dicha denuncia se produce en momentos en que LUMA Energy asegura que 96% de su matrícula, que se traduce en 1,407,918 clientes de la red eléctrica, se encuentran con el servicio restablecido. Dentro de esas cifras, el consorcio asegura que más del 95% de la región de servicio de Caguas se encuentran energizados.

Sin embargo, el alcalde cuestiona las cifras que ha ofrecido la empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía en su pueblo.

“Hablar de porciento es tratar de darle al dolor un significado que no tiene. El dolor no se mide en porcientos, son vidas, son seres humanos y el mensaje de LUMA del porciento de energización es un mensaje publicitario”, expresó. “El dolor no se puede limitar a porcientos, 10 personas que no tengan luz son 10 personas que hay que atender”.

Además, ante los reclamos que ha recibido el ejecutivo municipal por la falta de electricidad en sus propiedades, Ortiz Velázquez aseguró que se ha comunicado con la empresa energética, sin embargo, este señala que hay falta de acción.

“La respuesta es que vamos a trabajar con eso, que te llamo a la 1:00 p.m., y no llaman, o que mañana lo vamos a hacer, y nada. La respuesta no ha sido clara”, indicó.

Por consiguiente, Ortiz Velázquez exhortó a los ciudadanos que no cuentan con el preciado servicio a manifestarse en “La Marcha de los Bolsillos” mañana, viernes, en una de las 25 oficinas regionales de LUMA en la Isla ante la demora que experimentan algunos clientes con el restablecimiento de electricidad en sus propiedades.

Además, el alcalde exhortó a la compañía “que si quiere hablar de porcientos, en las facturas que les va a enviar al gobierno por los servicios prestados dos días despúes del huracán, que tenga un descuento de un 90%”.

“El pueblo de Puerto Rico no contrató a esa compañía para que diera el porciento de energización, que esos porcientos se enfoquen más en la calidad de vida de seres humanos, familias y comunidades”, apuntaló.

Por consiguiente, también llamó a las personas que cuentan con energía en sus hogares y negocios a solidarizarse con aquellos que aún esperan por el servicio y participen de las manifestaciones en las surcusales del conglomerado.

“A todo aquel sienta que esta empresa no le ha servido bien al pueblo de Puerto Rico ni ha cumplido con sus responsabilidades, que acudan”, indicó.

“Creo que es un deber de cualquier ser humano que diga que ame a otro ser humano debe decir presente en esa marcha, no importa de qué rincón de Puerto Rico sea, indígnese, vaya a protestar contra esta empresa que tan mal le ha servido a Puerto Rico por una cosa tan sencilla como la que pasó, que si hubiese sido otro [huracán] María, tardaríamos años en restablecer el servicio”, destacó.

Primera Hora solicitó una reacción a LUMA Energy sobre los reclamos que expuso Ortiz Velázquez, y un portavoz del consorcio quedó en responder a este medio.