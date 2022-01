El alcalde de Comerío, José Antonio Santiago Rivera, decretó un estado de emergencia en ese pueblo ante el drástico aumento en los casos positivos de COVID-19, que en un mes se elevaron de cuatro a 763, mediante la Orden Ejecutiva Número 5 2021-2022 que establece la suspensión de labores a unos 200 empleados no esenciales hasta el martes, 18 de enero.

Durante ese tiempo, el ayuntamiento realizará labores de desinfección de espacios de trabajo y revisará los protocolos internos para ajustarlos a la nueva realidad, además de hacer obligatoria la administración del refuerzo de la vacuna a todos los empleados municipales que tendrán hasta el 31 de enero para cumplir con la disposición, aunque no se requerirá de inmediato para regresar a sus funciones la próxima semana.

Según el ejecutivo municipal, “nosotros habíamos declarado un receso navideño para que los empleados retornaran a la fecha del día de hoy, pero este aumento de casos se dio en medio de ese receso”.

“Son 270 la totalidad, diría que a este momento tenemos aproximadamente 70 empleados activos. Probablemente estarán acogiéndose a esta licencia especial, unos 200 empleados. Se trata de la suspensión de labores no esenciales porque todavía tenemos en la calle empleados de control ambiental, manejo de emergencias, la policía municipal. Obviamente, tenemos que tener algún personal de finanzas, de la oficina de compras por las compras que se están haciendo, pero todo aquel empleado que no sea esencial en este momento, estamos dando instrucciones para que permanezcan en sus casas”, expuso.

“También autorizamos el que se emita el pago… ellos van a recibir su compensación como empleados, pero sin cargo a vacaciones, sin cargo a sus licencias por la emergencia de estos cinco días. Aquel que sea necesario que se reporte, con los fondos federales que se nos están asignando del Premium Pay, se le compensará por su exposición, toda vez que estamos en medio de la situación, a esos casos se le va compensar con un pago adicional a su salario normal”, acotó.

En entrevista con Primera Hora, el alcalde de Comerío sostuvo que el ayuntamiento está realizando un censo para corroborar cuántos funcionarios cuentan con la dosis de refuerzo.

“Una de las cosas que establece la orden ejecutiva es que se le va a requerir a todos los empleados municipales es que tengan su dosis de refuerzo, no va a ser condición de trabajar, pero se le establece un término de tiempo limitado (hasta el 31 de enero) para que proceda a vacunarse. Se está coordinado con la epidemióloga y el Departamento de Salud, de manera que puedan hacerlo en los próximos días para que el 100% de nuestros empleados esté vacunado y con la dosis de refuerzo”, reiteró al mencionar que el municipio cuenta con un total de 270 empleados.

“También estamos haciendo el censo para saber cuántos son casos activos y aquellos que vayan a regresar y que interesen hacerse la prueba de antígeno, va a estar disponible también, de manera que se sientan más tranquilos al retornar a sus labores”, afirmó.

De otra parte, reveló las dificultades que enfrenta el personal del Programa de Monitoreo y Rastreo, quienes hacen malabares para tratar de identificar el origen de algunos brotes pues “hay gente que no quiere cooperar”.

“Hay resistencia de alguna gente en informarnos en dónde han estado en los últimos días para poder identificar dónde fue el brote y en segundo lugar, que cuando tienes más de 700 casos activos, se hace complicado mantener esa comunicación diaria con cada uno de ellos por parte del Programa de Rastreo y lo que hemos descubierto es que hay personas que aun cuando dieron positivo, no están respetando el aislamiento, lo que implica que si salen de sus casas pueden provocar que continúen los contagios”, denunció.

“Eso es un asunto que estamos atendiendo en este momento y preparando un anuncio que se va a difundir para que la gente entienda que si da positivo tiene que aislarse por los 10 días que se han establecido. En este momento, para el equipo de rastreo no solo es un problema las actividades públicas o los comercios, digamos el chinchorreo, también hay mucho contagio comunitario que compartió en familia que se dieron durante la Navidad”, resaltó.

Asimismo, admitió que en un recorrido realizado por las comunidades de su pueblo durante el Día de Reyes, observó una serie de eventos familiares que podrían elevar las infecciones por COVID-19 durante los próximos días.

“Te tengo que admitir que yo hice un recorrido en mi carro por diferentes comunidades por mi pueblo el Día de Reyes y la cantidad de lugares donde vi vehículos estacionados en una casa con un grupo amplio de personas, era significativa. Hubo un compartir familiar que proliferó por diferentes comunidades en las festividades de Reyes que me hace pensar que el número que tenemos puede incluso aumentar”, lamentó.

Por otro lado, sostuvo que la orden ejecutiva establece que el municipio no concederá extensión de horario a los negocios en Comerío y recomienda Ley Seca a partir de las 10:00 de la noche.

“Nuestra ordenanza dice que es a las 12:00 de la noche, pero en algunos casos, si el comercio solicita la autorización al municipio para que le conceda un tiempo adicional, la orden ejecutiva establece que no se concederá. Por otro lado, estamos recomendando el cierre y limitar la venta de bebidas alcohólicas a las 10:00 de la noche. Digo recomendar porque la realidad es que en el caso de Comerío no tengo problemas mayores de aglomeración en los negocios, ha habido mucha cooperación del comercio y como estrategia no queremos imponerlo, sino continuar solicitando su cooperación”, concluyó.