“Totalmente ridículo el hecho de radicar querella ante lo que se está manifestando, que es una realidad”.

Así reaccionó de inmediato el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, a la querella que presentaron miembros del Partido Popular Democrático (PPD) en su contra ayer, cuando la colectividad llevaba a cabo una conferencia legislativa en su sede. La denuncia señala que el alcalde realizó “ataques abusivos a la honra y la reputación” del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hérnandez Montañez, quien representa a los pueblos de Dorado, Vega Alta y Vega Baja.

Si a mí me van a sancionar por decir la verdad, pues, lamentablemente. Yo ofrezco mis servicios gratuitamente y voluntariamente, porque cada cual escoge para qué dedica su vida. - Carlos López Rivera, alcalde de Dorado

En su defensa, López Rivera reafirmó sus críticas a la labor del presidente cameral.

“Aquí en 12 años todo lo que ha pasado en Dorado y todo lo que hemos logrado, (Hérnandez Montañez) no ha puesto en un granito de arena, y entonces nos van a callar con una querella por decir la verdad”, dijo el alcalde a Primera Hora este miércoles.

Alegó que “todo el mundo sabe” que Hérnandez Montañez le coloca “piedras en el camino” al presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, en el ámbito legislativo, y que también lo ha traicionado “porque quiere diluir el poder”.

“Yo denuncié también que el pacto de paz estaba mal llamado y mal llevado porque (Hérnandez Montañez) tiene controversias con el alcalde de Arecibo (Carlos Ramírez Irizarry) y con un montón de correligionarios en el partido y que inclusive no tiene el conocimiento procesal de cómo se dirige un partido porque nunca ha tenido ni un comité, porque él coge pon con los alcaldes que tenemos los comités”, manifestó López Rivera.

“Coge pon con los alcaldes que tenemos los comités, que tenemos que montar la campaña y que tenemos que buscar los funcionarios y que tenemos que hacer la caravana y sencillamente lo que hace es llegar a última hora y meterse en la caravana como si estuviera trabajando en equipo cuando todo el mundo sabe que no es así”, mencionó.

El pasado 19 de abril, Hernández Montañez propuso eliminar las figuras de presidente y vicepresidente de la colectividad, y que sean sustituidas por un comité ejecutivo de siete integrantes. “La propuesta respetuosa de la Cámara es que hagamos un pacto de paz, que reconozcamos que tenemos unos temas con los que no estamos alineados”, dijo ese día.

La querella contra López Rivera señala que durante un programa televisivo este llamó al presidente cameral “traidor”, “Judas” y “gallo marrueco” en incumplimiento con el reglamento del PPD, por lo que exigieron que la Junta de Gobierno del PPD ordene inhibir al alcalde y le imponga sanciones.

“Si a mí me van a sancionar por decir la verdad, pues, lamentablemente. Yo ofrezco mis servicios gratuitamente y voluntariamente, porque cada cual escoge para qué dedica su vida. Yo escogí dedicar mi vida a mi pueblo y llevo ya más de una década que no cobro un centavo para ser alcalde, lo hago por vocación y por pasión, y sencillamente yo no estoy aquí para que tampoco se me acalle la voz de lo que es la verdad y lo que tengo que decir. El pueblo sabe cómo yo he trabajado y he dedicado mi vida, y por 10 elecciones consecutivas me han elegido por mi trabajo, y lo que ha pasado en Dorado y lo que ha progresado, ni un granito de arena ha puesto el representante. ¿Me van a sancionar por eso? Pues si esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad”, reiteró el alcalde popular, quien el próximo 3 de agosto cumplirá 35 años en la poltrona municipal.

Primera Hora intentó obtener una reacción del alcalde de Arecibo sobre la querella en su contra, pero las llamadas no fueron contestadas. Tampoco compareció a una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara que investiga presuntos crímenes ambientales en la Bahía de Jobos, en Salinas.