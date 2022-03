“Con la frente en alto” y “satisfecho” de haber sentado las bases para dejar a un municipio con unas finanzas en superávit y un “fuerte” desarrollo económico encaminado, José “Chely” Rodríguez Cruz culminará a principios de abril sus funciones como alcalde de Hatillo.

Aunque todavía no ha presentado la carta a la Legislatura Municipal para oficializar su renuncia, el hatillano comunicó este miércoles que dimitirá “en los próximos días”.

Su deterioro de salud a causa de las condiciones cardiacas y renales, así como tener que someterse tres veces en semana a diálisis lo llevó a tomar la decisión de permitir que otra persona asuma las riendas de la Capital de la Industria Lechera.

“Llevo un año fuera del municipio. No he podido estar. Tengo varias condiciones del corazón, de los riñones, estoy en tratamiento de diálisis y eso me imposibilita a mí poder estar presente como se supone que sea y como uno tiene que atender al municipio y mis responsabilidades. De esta manera, después de un año, tengo que tomar una determinación y es la que he tomado, que la administración, el Partido (Popular Democrático - PPD), por otro lado, siga su rumbo y haga sus procesos de transición”, informó en entrevista con Primera Hora.

Dijo que no renunció antes, pues, esperaba que los tratamientos médicos que recibía rindieran su efecto.

“Yo creo que este tiempo era algo razonable para uno tomar una determinación. Está iniciando el cuatrienio, hay muchos proyectos encaminados. Yo desde afuera le podía dar seguimiento, pero este es el momento de yo tomar la determinación precisa para que todas las partes se beneficien de todo”, explicó.

Tomar la decisión de dimitir no fue fácil para el alcalde, quien comenzó sus funciones el 14 de enero de 2005.

“Es difícil, pero ya después de un tiempo, pues, ya uno ha ido pensando, reflexionando y estoy completamente preparado para esto. Esto son procesos, y yo soy una persona que llevo ya 37 años en el servicio (público) y estoy maduro para eso. Es difícil dejar algo que uno ama y que quiere, pero está en la historia y son las condiciones de vida. Uno tiene que estar preparado para esto y yo lo estoy. Me siento satisfecho. Me voy con la frente en alto. Dejo un municipio en franco crecimiento, fuerte económicamente, en uno de sus mejores momentos”, puntualizó.

Ahora que renunciará, Rodríguez Cruz informó que se dedicará por completo a atender su salud y a su familia.

Espera que, con su salida de la Casa Alcaldía, “la administración siga su curso, siga su futuro hacia el bienestar de todo el pueblo de Hatillo”.

Entre otras cosas, destacó que dejará al municipio con un superávit de alrededor de $14 millones.

“Hatillo es uno de los municipios más fuertes, económicamente hablando. (Tiene) un crecimiento comercial, turístico, cultural, deportivo, sin precedente. El municipio tiene un superávit millonario, que con eso llevamos a cabo obra, proyectos, programas de servicio esencial en estos tiempos. Tenemos un municipio muy fuerte. En tiempos que usted muy bien escucha la situación de los municipios en Puerto Rico, nosotros estamos en los primeros 10 en desarrollo y fortaleza económica. Eso para mí es lo más importante mantenerlo. Además, que es un municipio de sana administración pública. Nunca hemos tenido un señalamiento de corrupción impropia, de malos manejos. Ese es uno de los ejemplos que hemos querido dar y estamos dando, que para mí eso es lo más importante”, sostuvo.

Dijo que está seguro que, al renunciar, ese progreso para Hatillo continuará.

“Esto es imparable. Hay unas bases sentadas que no para nadie. El municipio continúa con sus programas, que están establecidos. Es una administración fuerte, unos funcionarios bien capacitados, que conoce el trabajo que tienen que hacer, lo que está planificado”, manifestó.

La salida de Rodríguez Cruz no será inmediata, pese a que el municipio lleva ya un año con un alcalde interino. Explicó que tiene que “levantar” información financiera y del estado de ciertos proyectos para poder hacer la transición.

Ante tal afirmación, Primera Hora le recordó a Rodríguez Cruz que el municipio lleva un año bajo el mando del vicealcalde, Carlos Román Román. Pero, aun así, dijo que necesita formalizar el proceso de transición.

Entonces, el ejecutivo municipal reveló que en Hatillo se realizan conversaciones para promover que no haya un reto político hacia el alcalde interino y este pueda quedarse dirigiendo a Hatillo.

“El partido entrará en un mecanismo de diálogo y yo estoy entrando en diálogo y consenso y de esta manera yo espero tener un consenso sobre el respaldo que debe tener el señor Carlitos Román para que sea nuestro próximo alcalde”, aceptó.

De surgir algún otro candidato, el PPD ha proyectado realizar una elección especial para escoger al sustituto.

Hasta el momento, suena como posible retador el exrepresentante popular, José “Tato” Ruiz, quien labora en el municipio.

Por último, Rodríguez Cruz envió mensajes a los hatillanos y a los que fueran sus empleados municipales.

“Mis palabras son de agradecimiento. Siempre voy a vivir agradecido del respaldo público, del cariño, del afecto que siempre brindaron y, sobre todo, del respeto a mi persona y a mi familia, que es lo más importante”, expresó.