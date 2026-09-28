El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció la presentación ante la Legislatura Municipal de un proyecto para establecer en $2,900 mensuales el salario mínimo de los miembros del Sistema de Rango de la Policía Municipal.

El aumento salarial entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, como parte del compromiso de la Administración Municipal de llevar el salario mínimo de estos servidores públicos esenciales a $3,000 mensuales durante el presente cuatrienio.

“Todos los días nuestros policías municipales asumen la responsabilidad de proteger la vida y la propiedad de quienes viven, trabajan y visitan nuestra Ciudad Capital. Reconocer esa labor también implica continuar mejorando sus condiciones salariales, dotarlos de mejores equipos y brindarles las herramientas necesarias para realizar su trabajo con el profesionalismo y compromiso que los distingue. Con esta medida damos otro paso hacia nuestra meta de establecer un salario mínimo de $3,000 mensuales durante este cuatrienio”, expresó Romero Lugo.

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La medida dispone que aquellos miembros del Sistema de Rango de la Policía Municipal cuyo salario actual se encuentre por debajo de $2,900 mensuales reciban el ajuste necesario para alcanzar esa cantidad.

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2026-2027 contempla los fondos necesarios para este aumento como parte de los esfuerzos dirigidos a cumplir con la meta salarial establecida por la Administración Municipal.

La propuesta da continuidad a los ajustes salariales realizados durante los pasados años.

En 2022, se estableció un salario mínimo de $2,400 mensuales para los miembros del Sistema de Rango; posteriormente aumentó a $2,525 y luego a $2,735. A estas cantidades se sumaron otros aumentos concedidos que han llevado el salario base actual de la Policía Municipal de San Juan a $2,810 mensuales.

La propuesta también busca hacer más atractivo el reclutamiento de nuevos agentes y contribuir al compromiso de incorporar al menos 100 policías municipales adicionales por año fiscal durante el presente cuatrienio.