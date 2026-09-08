En los pasados cinco años, más de 5,000 vehículos chatarra y abandonados han sido removidos de diferentes predios y carreteras de San Juan, según informó el alcalde Miguel A. Romero.

Entre 2021 y 2026 un total de 5,148 unidades han ingresado al lote municipal como parte de las intervenciones que realiza el Municipio de San Juan para atender vehículos abandonados, destartalados, inservibles o considerados chatarra.

Ante los recientes cuestionamientos sobre la acumulación de vehículos en Río Piedras, la Administración Municipal reiteró que mantiene activo el proceso de identificación, notificación, remoción y disposición establecido en la reglamentación vigente.

“Detrás de esa cantidad hay miles de intervenciones realizadas para sacar vehículos de nuestras calles y comunidades. Desde 2021 han ingresado más de 5,000 unidades al lote municipal y solamente durante los últimos tres años estamos hablando de 3,966 vehículos. Vamos a continuar con ese trabajo, pero también reconocemos el reto que representa manejar ese volumen y estamos enfocados en agilizar los procesos de disposición para mantener la capacidad necesaria y seguir atendiendo las comunidades”, expresó por escrito el alcalde.

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San Juan remueve vehículos chatarra de sus calles y espacios. ( Suministrada )

La Ordenanza Núm. 8, Serie 2002-2003, conocida como el Código de Tránsito y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan, contiene las disposiciones aplicables a los vehículos abandonados, destartalados, inservibles y considerados como chatarra. El marco reglamentario establece el procedimiento que debe seguir el Municipio para identificar, notificar, remover y disponer de estas unidades.

Los datos reflejan el alcance de las intervenciones realizadas durante los pasados años. En 2021, ingresaron al lote municipal 495 vehículos; en 2022, 190; y en 2023, 497. La cifra aumentó a 1,343 durante 2024 y a 1,513 en 2025, mientras que en 2026 han ingresado 1,110 unidades, para un total acumulado de 5,148.

El Municipio señaló que el aumento registrado durante los años más recientes evidencia la magnitud del reto que representan los vehículos abandonados en una ciudad con la extensión y densidad de San Juan. La labor de remoción busca atender situaciones que pueden afectar la seguridad, la salubridad, el uso adecuado de los espacios públicos y la calidad de vida de los residentes.

“Cada intervención requiere cumplir con un proceso establecido, desde la identificación y documentación de la unidad hasta su remoción y los trámites que correspondan posteriormente. La Policía Municipal continúa atendiendo querellas e identificando vehículos en las distintas comunidades para que podamos intervenir conforme a la ley y mantener nuestras calles y espacios públicos en mejores condiciones”, expresó Juan Jackson, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

La Administración Municipal continuará evaluando alternativas para agilizar la disposición de los vehículos que permanecen en el lote, sin detener las labores de identificación y remoción que se realizan alrededor de la Capital.

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“Este es un asunto que requiere atender ambas partes del proceso. Tenemos que seguir sacando de nuestras comunidades los vehículos abandonados que representan un problema, y al mismo tiempo procurar que las unidades que llegan al lote completen su trámite de disposición con la mayor agilidad posible. Ese es el trabajo que vamos a continuar haciendo”, añadió Romero Lugo.

El Municipio de San Juan reiteró su compromiso de mantener una gestión continua dirigida a atender los vehículos abandonados y chatarras, fortalecer el orden en los espacios públicos y proteger la seguridad y calidad de vida de las comunidades de la Ciudad Capital.