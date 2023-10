El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez confirmó que buscará la candidatura a la gobernación bajo la insignia de Proyecto Dignidad.

En entrevista telefónica con Primera Hora, el mandatario municipal indicó que “estamos oficializando el anuncio (de que aspirará a la gobernación), la candidatura la vamos a radicar más tarde. Hay otra persona más que ha manifestado su deseo de correr también como candidata a la gobernación por Proyecto Dignidad, así que, si eso es así, habrá una primaria”. El ejecutivo pepiniano añadió que la posibilidad de aspirar a la gobernación no estaba en el panorama tras desafiliarse del Partido Nuevo Progresita (PNP) hace varias semanas, pero tras darse a conocer su determinación, recibió diversas llamadas, entre ellas la del doctor César Vázquez, quien le planteó la posibilidad de correr a la gobernación.

“Estuvimos pensándolo, dialogándolo con varias personas, específicamente también con mi familia, con mi esposa y estuvimos proyectando un balance en ese trabajo, con mi función como alcalde que no puedo dejarla y mi función como un candidato a la gobernación. Y dentro de todos esos análisis que hemos hecho, concluimos hoy que vamos a aspirar a la gobernación del país”, sentenció Jiménez.

Añadió que lo hará desde Proyecto Dignidad porque es el partido que representa sus valores, algo que alguna vez el PNP representó, pero que dijo se perdió hace mucho tiempo en esa colectividad. “Proyecto Dignidad ha sido el partido que ha esbozado unos principios básicos de vida que son los mismos que tengo yo. Originalmente cuando el PNP se creó, esos principios fueron promovidos por el PNP, como era el derecho a la vida, lo que era el derecho a las libertades y el respeto a los ciudadanos y esas libertades de los ciudadanos. Lo que era un gobierno más pequeño, que fuera más ágil, menos caro y eso se fue perdiendo poco a poco, pero se acentuó desde que Ricardo Rosselló fue electo como gobernador. Y ahora, se acentuó de una manera exponencial con Pedro Pierluisi, y todas esas políticas que definitivamente son contrarias al pensamiento que tengo, de lo que deben ser las más altas aspiraciones para un individuo que valora la democracia, que valora las libertades, que valora la menos burocratización del Gobierno. Así que cuando decidí desafiliarme del Partido Nuevo Progresista lo hice porque no representaba en lo más mínimo esas aspiraciones que tengo yo como ser humano y miembro del pueblo de Puerto Rico”, indicó.

“Para nada tienen que ver con fe. Puede haber personas que sean ateos, que sean creyentes en otras religiones, musulmanes, budistas, cristianos en sus diferentes movimientos. Esto no se trata de religión. Esto se trata de valores, principios y convicciones y esos valores, principios y convicciones no necesariamente tienes que tener una fe equis, una fe ye. Yo he conocido personas que no tienen ningún tipo de creencia religiosa y creen en los mismos valores y principios que deben existir en nuestra sociedad, referente al respeto a los ciudadanos, a la protección a los niños, a la vida y a otros elementos principales.

Asegurada la alcaldía de Pepino

De otra parte, el actual incumbente por el municipio de San Sebastián se mostró confiado en que Proyecto Dignidad logrará alzarse con el control de esa poltrona, con la candidatura del actual vicealcalde, Camilo Ortiz, a la alcaldía de San Sebastián por la insignia de Proyecto Dignidad. “Proyecto Dignidad tiene una persona que es un candidato que tiene el mismo corazón que yo he tenido para mi pueblo, una persona seria, un administrador probado”, manifestó Jiménez Pérez.

Jiménez Pérez asumió la alcaldía de San Sebastián en el 2005 por el Partido Nuevo Progresista y desde entonces se ha destacado, entre otras cosas, por haber sido una voz dentro de esa colectividad que no temía a tomar posturas disidentes a las institucionales y en lanzar críticas a la administración de gobierno –del PNP o de otros partidos- cuando entendía que no se estaban atendiendo los problemas del pueblo. El pasado 25 de septiembre, Jiménez Pérez oficializó su desafiliación del PNP y desde entonces, comenzaron a surgir los rumores que hoy fueron confirmados por el alcalde.