Primero fue el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez; ahora le tocó el turno a su vicealcalde.

El ingeniero Camilo Ortiz aprovechó una reunión del Partido Nuevo Progresista (PNP) en su pueblo, con algunos de los líderes de esa colectividad presente, para anunciar su renuncia a la vicepresidencia del partido en ese pueblo y su desafiliación de la Palma, al tiempo que lanzó un augurio de lo que, a su entender, será el resultado de las próximas elecciones.

La información fue dada a conocer por la emisora radial NotiUno (630 AM).

“Mañana (hoy) estaré presentando mi renuncia como vicepresidente del partido (en San Sebastián) y mi desafiliación, porque para mí los principios son más importante que los partidos políticos”, dijo Ortiz en medio de la reunión, en la que estaban presenta la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, el comisionado electoral alterno, Edwin Mundo y el secretario de la colectividad, Hiram Torres Montalvo, entre otros.

“Este mensaje es de parte mía y del alcalde: Le vamos a dar una pela”, agregó antes de abandonar la reunión, en referencia a lo que podría ser su afiliación a Proyecto Dignidad.

Trascendió, además, que otros tres miembros de la Legislatura Municipal también abandonaron las filas del PNP.

La desafiliación del vicealcalde ocurre días después que se supiera que el alcalde Javier Jiménez también anunció su salida del PNP.

Ortiz no ocultó su inconformidad por declaraciones de algunos líderes novoprogresistas, quienes criticaron al primer ejecutivo municipal tras su decisión, específicamente por expresiones del comisionado electoral alterno, quien dijo en días recientes que en San Sebastián hay un déficit presupuestario.

“Hemos echado el resto en este pueblo; hemos trabajado incansablemente y hemos hecho la diferencia... Cuando veo todos los logros que tuvimos, que hemos logrado un superávit, ver a Edwin (Mundo) decir que estamos en déficit, eso me entristece, porque no es así. Ustedes fueron parte y saben que no es así”, destacó en su breve mensaje a los presentes.

“Ustedes saben la calidad de ser humano que ha sido el alcalde Javier Jiménez y a veces veo a dos o tres aquí se comportaron como Judas. Que fueron duros y no supieron trabajarlo y eso a mí me ayudó más a entender muchas cosas”, subrayó.