Utuado. Ante los constantes problemas de energía que aquejan su municipio y al resto de la Isla, el alcalde utuadeño Jorge Pérez Heredia aseguró que se desarrollan proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura eléctrica.

Durante esta entrevista reciente con Primera Hora, previo a la llegada de la tormenta tropical Ernesto, el ejecutivo municipal indicó que, actualmente, contaban con inventario suficiente para atender cualquier emergencia que pueda surgir con el suministro eléctrico en caso de un fenómeno atmosférico.

“Hace poco estuvimos trabajando con una avería de una subestación que estaba dando problemas y se apagó el del día completo, pero era por una mejora en el sistema, porque si no, nos podría pasar lo que nos pasó allá en el área sur (Coamo, Santa Isabel, Aibonito), que se apagó ese transformador y ese transformador no lo hay, pero es por falta de mantenimiento y no queremos que nos pase eso”, explicó el mandatario.

PUBLICIDAD

Pérez Heredia dijo que, aunque en la ruralía es un poco más complicada la situación del servicio, “ha mejorado bastante, porque se ha hecho un desganche que hace tiempo no se hacía por parte de la Autoridad (LUMA), porque no había no había personal”.

A pesar de las reiteradas quejas sobre la condición de las carreteras en su municipio, el alcalde sostuvo que es la primera vez que se han invertido sobre $13 millones en la reparación de las vías estatales y municipales.

“Hemos reparado ya siete carreteras estatales. Es la primera vez en la historia que se hace. Y en tres años y medio, cuando en la pasada administración, en ocho años gastaron más que $2.8 (millones), así que creo que hemos avanzado bastante. Utuado sigue siendo el pueblo más grande de Puerto Rico, devastado por todos los huracanes que han venido, el último fue Fiona que también nos destrozó lo que habíamos avanzado, pero realmente sabemos que hay mucho por hacer, porque lo que hemos logrado con $13 millones es una cuarta parte de Utuado”.

El ejecutivo municipal añadió que el proyecto de reconstrucción del puente de la PR-123, que da acceso al barrio Salto Arriba y la UPR, recinto de Utuado “está en proceso de diseño, tanto el puente como el deslizamiento que se hizo cuando en Fiona, y entendemos que es una de las carreteras que va a marcar la prioridad dentro de este nuevo cuatrienio, porque realmente está la Universidad de Puerto Rico, y para nosotros eso es de suma importancia, que tengamos ese acceso a la Universidad, porque de eso depende el comercio nocturno de nuestro municipio, de los estudiantes”.

PUBLICIDAD

El novoprogresita Pérez Heredia, quien enfrentará en las próximas elecciones a Rafael Juarbe Pagán (Partido Popular Democrático), Maritza Feliciano Jordán (Movimiento Victoria Ciudadana), Ramón Cruz Martínez (Partido Independentista Puertorriqueño) y David Irizarry González (Proyecto Dignidad), reconoció que, en efecto, Utuado no cuenta con una actividad industrial a gran escala.

“Hemos tenido la bendición que en tres años y medio en Utuado se ha podido abrir más de 300 comercios nuevos, y eso pues le ha dado una estabilidad a lo que es la economía de nuestro municipio, especialmente los comerciantes nuestros, locales, que realmente ahora pues tienen la oportunidad de tener opciones de compra y realmente esperemos mucho más”, indicó.

Añadió que el municipio se ha convertido en el tercer pueblo de la isla con mayor cantidad de propiedades de alquiler a corto plazo (Airbnb), lo que, según dijo, sumado al desarrollo de varios proyectos en la agenda del municipio, como la rehabilitación de la plaza del mercado y la construcción de un paseo lineal y dos rotondas, “le va a dar una imagen distinta a lo que hace nuestro municipio para traer el turista extranjero”.