Utuado. Las constantes interrupciones en el servicio eléctrico, sobre todo en el casco urbano, la falta de empresa y empleos, y la frágil situación de las carreteras son los principales problemas en la mente de los residentes de Utuado, según pudo constatar Primera Hora durante un recorrido reciente por ese municipio.

“Aquí hacen falta fábricas, producción, mano de obra, que produzcamos algo. No tenemos ninguna fábrica, solamente la papelera (Papelera Puertorriqueña) que es lo que existe aquí. Ese es el primordial problema. Nosotros necesitamos trabajo”, comentó Roberto Rivera, quien usó como ejemplo al vecino pueblo de Jayuya.

“Jayuya tiene una sola fábrica, la Baxter, pero es suficiente para que se pueda seguir manteniendo… nosotros no tenemos ninguna”, indicó el hombre, quien recordó que hace más de 20 años el pueblo carece de industrias.

“Todas las personas de Utuado se han fugado a trabajar a otros pueblos y entonces, claro, te vas a Arecibo a trabajar, para Barceloneta y cuando sales, compras por allá”, dijo.

Añadió que la falta de empleo sumado al deterioro de infraestructura crítica como las vías de rodaje, han incrementado la emigración, provocando que los campos de Utuado se queden prácticamente despoblados.

De hecho, según datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos, en el 2010 Utuado contaba con 33,149 habitantes. Esa cifra decreció en un 14.7%, para un total de 28,287 habitantes, según el censo del 2020.

Residentes de Utuado manifestaron que mientras se realizan proyectos de mejoras a carreteras en funcionamiento, no se ha reparado el puente de sectores como el barrio Salto Arriba, donde ubica el recinto de la UPR en Utuado, que se vio afectado tras el paso del huracán Fiona. ( Francisco Quiñones Maldonado )

“Ahora mismo nosotros tenemos un puente que cruza del barrio Salto Arriba a la carretera 10. Ese puente lleva seis años que se lo llevo Fiona, y han hecho mil obras, y ahora mismo están haciendo una carretera que está al lado donde está la técnica de Energía Eléctrica, de qué sé yo cuántos millones. Esa carretera estaba funcionando y acaban de destruir aquello allí, cuando la prioridad es el puente. Ahora mismo si en el barrio La Playita, en el sector La Playita, hay un derrumbe y se va la carretera, Salto Arriba no tiene paso por ningún lado, excepto por el sitio que le llaman El Gallo. ¿Tú sabes lo que es dejar un pueblo con un barrio a la deriva?”, menciono.

Cabe precisar que esa ruta sirve de acceso a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, por lo que la situación no solo afecta a los residentes de ese barrio, sino también a los estudiantes y a las personas que laboran allí.

Rivera añadió que otro problema que existe en Utuado es que a pesar de que se trata de un pueblo de la montaña, la actividad agrícola prácticamente ha desaparecido.

Maldonado relató que las fluctuaciones en el servicio eléctrico ocurren varias veces al día, y en ocasiones se ven precisados a cerrar sus negocios en el casco urbano, debido a la falta de servicio eléctrico. ( Francisco Quiñones Maldonado )

Con la apreciación de Rivera coincidió por separado Wanda Luciano, quien señaló que los caminos y la falta de empleo son los problemas principales que aquejan a Utuado.

“Las carreteras, los caminos, el empleo, falta de empleo”, señaló la residente, quien indicó que los problemas de acceso complican las actividades cotidianas.

Luciano manifestó que hay muchos puentes averiados en la región de Utuado y muchos hoyos en sus carreteras. “Hay ciertas áreas que llevan tiempo y con las lluvias, la situación se ha ido agravando. El puente de Salto Arriba que conecta a la Universidad, no lo han arreglado y eso también ha traído problemas porque muchas personas de otros pueblos que se hospedan, han tenido que optar por irse para otra universidad”, comentó la mujer, quien dijo no entender por qué las autoridades han demorado tanto en atender esa situación.

La residente, quien es ama de casa, comentó que actualmente busca empleo, pero su situación se ha complicado ya que es madre de un niño con necesidades especiales, lo que limita sus posibilidades de aceptar un empleo fuera del área de Utuado, “y como te digo, no hay empleo en Utuado”.

De otra parte, el día previo al recorrido de Primera Hora, muchos comerciantes del casco urbano se vieron precisados a cerrar sus tiendas debido a la falta de servicio eléctrico, según explicó Natalia Maldonado González, dueña de una cafetería en el pueblo, quien relató que los problemas con el servicio eléctrico son el pan de todos los días en Utuado.

“En Utuado normalmente en una semana, aproximadamente diario puede haber como dos bajones de luz o tres, y en la semana puede estar ocurriendo unas tres veces en días laborables”, manifestó.

Esto, según la comerciante, sin contar con las inclemencias del tiempo. “Trabajo aquí de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Si cae una lluvia, se va a ir la luz inmediatamente. Enfrento muchos problemas de luz porque aquí (en el negocio) todo funciona con energía eléctrica. Recientemente, tuve problemas porque en esos bajones, se me quemó el ‘main breaker’ del local. Tuve que cambiarlo dos veces. Eso me mantuvo cuatro días cerrado, porque tenía que solicitar un permiso a LUMA (Energy) para que entonces el perito pudiera venir a abrir la caja”, explicó Maldonado, quien añadió que la situación del comercio en Utuado es delicada porque el tráfico de clientes no es suficiente. “Hay mucho turismo, pero el turismo se mueve mayormente hacia Jayuya, hacia Adjuntas. No hay un mecanismo que nosotros como municipio, podamos retenerlo, atraerlo”, manifestó.