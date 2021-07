El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, rechazó hoy la idea del alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, de otorgar un incentivo de $100 a los jóvenes de su municipio de entre 12 y 18 años por vacunarse contra el COVID-19.

“Yo pienso que el mejor incentivo para que la gente se vacune es la vida”, afirmó Hernández.

“El no estar vacunado te puede poner en la más difícil situación de estar hospitalizado o despedir a un familiar por haberse contagiado”, reflexionó el también presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

La reacción del ejecutivo municipal coincidió con la postura del ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, quien dijo esta mañana no estar de acuerdo con este tipo de iniciativas para promover la vacunación.

“Es una prerrogativa del alcalde. Yo no estoy de acuerdo en que estén dando dinero a las personas por vacunarse. La vacuna es una seguridad de salubridad de las personas”, opinó en la entrevista radial. “Si nosotros creamos un precedente de estar dando dinero, ¿qué va a pasar en la próxima crisis? Mucha gente va a decir que cuando haya dinero, pues entonces me vacuno. ¿Y si no hay dinero? Yo creo que es una responsabilidad social de toda persona vacunarse y velar por su salud y la de su familia”, dijo.

Hernández anunció hoy que Villalba alcanzó la inmunidad de rebaño al tener el 70% de su población vacunada. En Villalba se han contagiado 683 personas de COVID-19 desde que se reportó el primer caso en la isla, según cifras del Departamento de Salud.

Puerto Rico, en general, sumó este martes 104 casos confirmados, alcanzando los 123,255 desde que se reportó el primer caso en marzo del 2020.

En tanto, no se registraron nuevos fallecimientos por tercer día consecutivo.