El alcalde de Villalba, Danny “Dan” Santiago, fue dado de alta de Centro Médico en Río Piedras tras responder favorablemente al tratamiento recibido por una situación de salud de naturaleza gastrointestinal, informó el Municipio en declaraciones escritas.

Santiago continuará su proceso de recuperación bajo supervisión médica, reposo y monitoreo, mientras se prepara para reincorporarse a sus funciones en las próximas semanas, según las recomendaciones de su equipo médico.

El alcalde y la primera dama, Lisa Rodríguez, agradecieron las muestras de cariño, solidaridad y oraciones recibidas durante su recuperación, así como el trabajo del personal médico que lo atendió y el respeto de los medios de comunicación.

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Santiago fue llevado de emergencia al hospital la tarde del viernes 27 de marzo por razones que en ese momento se desconocían. Al día siguiente, fue referido al Centro Médico para recibir atención especializada, tras enfrentar un cuadro de salud delicado.

¿Quién es Danny Santiago?

Santiago, de 43 años y quien se describe como un “jibarito”, nació un 25 de febrero y es oriundo de la calle Ranchón, del barrio Hatillo, que ubica a tan solo minutos del embalse Toa Vaca, en Villalba. Es el menor de 10 hijos de una familia “grande y cristiana” y “humilde y de recursos limitados”, según contó a Primera Hora tras ganar las elecciones.

A los 19 años, ingresó al Ejército de Estados Unidos, donde aprendió inglés. Luego, completó un grado asociado en contabilidad del Instituto Tecnológico de Puerto Rico, en Ponce, y un bachillerato en administración de empresas con concentración en contabilidad del recinto ponceño de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

En el 2008, fue aceptado en el internado del Programa Córdova y Fernós de Internados Congresionales en Washington D.C. En los próximos 16 años, ocupó varios puestos en el gobierno federal en la capital de la nación estadounidense, mayoritariamente puestos financieros.

Tras 24 años bajo el control del Partido Popular Democrático, Santiago se agenció la poltrona municipal de Villalba en las pasadas elecciones bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, luego que su antecesor, Luis Javier Hernández Ortiz, no aspirara a la reelección para buscar un escaño senatorial.