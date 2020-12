Ante el recordatorio que envió la tierra de que la actividad sísmica en el suroeste del país sigue activa, el alcalde de Yauco, Ángel “Luigi” Torres, aprovechó este jueves para para solicitarle al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal asistencia para las familias que todavía viven en hogares inestables o en campamentos familiares.

Día de Nochebuena arranca con temblores leves en el sur de la Isla

“Nos preocupa que aún no hay un plan de parte de este gobierno para asistir a familias que viven en campamentos familiares. Al estado y la Junta de Supervisión Fiscal no olviden que a un año del terremoto continúa temblando y hay residencias que no están aptas y hay persona que están viviendo en ellas, porque la asistencia de FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias) no fue suficiente para rehabilitar sus hogares”, sostuvo en entrevista con Primera Hora.

El alcalde espera que en febrero próximo se realice una subasta en el municipio para construir unas 30 casas para los residentes más afectados del barrio Barinas de Yauco. Sin embargo, recordó que fueron más pueblos y personas las afectadas por estos terremotos que se han reportado desde el 28 de diciembre de 2019.

En cuanto a los movimientos telúricos de esta Nochebuena, detalló que “no hemos recibido reportes de daños”.

“Aunque no se ha reportado daños, existe preocupación en la ciudadanía, ya que el próximo lunes, 28 se cumple un año de estos temblores de esta magnitud. Ante esa realidad, nos mantendremos alertas”, indicó.

Le pidió a la ciudadanía que repase los planes familiares ante la posibilidad de que se registre un terremoto de una magnitud mayor a los registrado, que hasta el momento ha sido de 4.0.

Torres comentó que “desde ayer hemos estado recibiendo llamadas de ciudadanos preocupados, sobre todo personas ancianos que viven solos”.

Les recomendó que “mantengan la calma, que la experiencia vivida durante el pasado terremoto nos hace estar un poco más preparados. Pero, estamos alerta que no nos coja desprevenido y la actitud que tengamos, aunque sea de temor, nos permita reaccionar rápidamente”.