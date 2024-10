Peñuelas. El alcalde Gregory Gonsález Souchet reconoció que, a casi cinco años de que su pueblo fuera sacudido por un temblor de 6.4 grados, la reconstrucción de las escuelas va “muy lenta”, provocando un “gran malestar” en la comunidad escolar.

Ante las preocupaciones por el futuro educativo en el “Valle de los Flamboyanes”, Gonsález Souchet manifestó a este medio que maestros, estudiantes y ejecutivos escolares se enfrentan diariamente a un sistema vulnerable y lleno de incertidumbre, lo que provoca un impacto en la moral de la población.

“Hay un gran malestar entre la facultad y la matrícula porque, en el caso de los niños, muchos de ellos no se encuentran en las escuelas a las que pertenecen”, indicó.

“Las autoridades escolares se quejan de que no cuentan con todos los salones necesarios, por lo que no tienen la capacidad para recibir a toda la matrícula ni los recursos para atender a alumnos que tienen necesidades particulares”.

El ejecutivo municipal, además, expuso que la Escuela Superior Josefa Vélez Bauzá todavía sigue bajo módulos y que el ayuntamiento cedió el terreno del plantel al Departamento de Educación para que construyeran unos espacios para recibir a los alumnos temporeramente.

“Nosotros teníamos un proyecto educativo que se trataba de la construcción de una Escuela del Deporte, pero tuvimos que cesar temporeramente. Lamentablemente, no ha pasado mucho, la estructura está allí, eso no se ha tocado”, dijo.

El alcalde expresó también que las secuelas de los sismos afectan otros planteles, como la Escuela Intermedia de Tallaboa Alta y la Escuela Jorge Lucas Pérez Valdivieso, que enfrentan problemas de infraestructura.

Escuela Superior Josefa Vélez Bauzá ( Archivo )

Sobre la última, este indicó que “las columnas reventaron y se están cayendo las ventanas”.

“El municipio tuvo que cercar esa infraestructura porque, comoquiera, Educación determinó recibir a los estudiantes allí”, comentó.

De hecho, este indicó que, tras un movimiento telúrico que surgió durante la pasada Navidad, la Escuela Ramón Pérez Purcell sufrió daños, por lo que la comunidad escolar se reubicó en la Escuela Adolfo Grana Rivera, una institución que llegó a cerrar sus puertas bajo la administración de la pasada secretaria de Educación, Julia Keleher, quien cumplió seis meses de cárcel tras declararse culpable por conspiración para cometer fraude electrónico, así como conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos.

“Tenemos un problema serio de los planteles que no se han atendido, y esto se suma al problema de energía eléctrica. Me parece inconcebible que tengamos aquí a Costa Sur, la central este en el patio de nuestra casa, y que casi todos los días estemos sin luz en varios sectores”, destacó.

En el caso de la Pista Atlética, que se usó como refugio principal para los sismos, Gonsález Souchet asegura que la misma sigue en desuso, dado que todavía no encuentran contratista que presente una oferta viable para comenzar la recuperación.

“La primera subasta, que era para diseño y construcción, se hizo, y no participó nadie, fue desierta. Aunque se adjudicó una propuesta de diseño, se hizo una subasta de construcción, vinieron varias compañías, y la que licitó más bajo, por $4 millones, no tuvo la capacidad económica para pagar la fianza porque, legalmente, no se pudo adjudicar el contrato. Y la subasta más reciente… ambas compañías estaban con propuestas por encima de la cantidad presupuestada, que eran alrededor de unos $7 millones cada una”, explicó.

“Esto no es un asunto de que se hayan arrastrado los pies. No es que estamos haciendo nada. Esto es un problema con las compañías y la cantidad de dinero que se nos asignó”, aseguró.

El ejecutivo, sin embargo, dijo que la Junta de Subastas se encuentra negociando para segregar el proyecto, lo que podría permitir que se llegue a un nuevo acuerdo de construcción este mes, y si el proceso no sufre tropiezos, colocar la primera piedra en diciembre.

Gonsález Souchet también aclaró que, pese a que la pista está en desuso, diversas actividades recreativas se llevan a cabo en los alrededores de los predios, como clases de halterofilia para niños y pequeños con impedimentos a través del Departamento de Recreación y Deportes, talleres de Zumba en el área de la tarima, una escuela de voleibol donde participan más de 100 niñas, así como un programa de baloncesto para pequeños y jóvenes.

En el caso de ser reelecto como alcalde, Gonsález Souchet manifestó que quedan pendientes proyectos para seguir fomentando el desarrollo económico de pequeños y medianos comerciantes.

“Para mí, es vital que se atienda el asunto de las personas de la tercera edad, ya que, en nuestro recorrido, encontramos que tenemos muchos envejecientes solos, y que, tras la lentitud de designación de fondos, el municipio decidió contratar amas de llaves para atender este problema, así como realizar algunas alianzas con organizaciones privadas a través del Departamento de la Familia para tener más oportunidad para ayudarlos”, destacó.

El alcalde del Partido Popular Democrático buscará revalidar para liderar el municipio cuando se enfrente el próximo 5 de noviembre a Josean González Febres (Partido Nuevo Progresista), a Elvin Emanuel Lugo Rodríguez (Partido Independentista Puertorriqueño), a Noemí Ramos Cruz (Proyecto Dignidad) y al candidato independiente Ricardo Irizarry Vázquez.