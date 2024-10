Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Peñuelas. Tras el golpe del huracán María (2017) y los temblores que impactaron al sur de Puerto Rico (2020), los peñolanos desean vivir en un pueblo más estable, donde reine un mejor sistema de enseñanza y más enfoque en actividades recreativas y deportivas para los niños.

Una residente de Tallaboa Alta, quien prefirió mantenerse bajo anonimato, sostuvo en entrevista con Primera Hora que su mayor preocupación, de cara a las elecciones, es el acceso a la educación pública para los niños.

La ciudadana expresó que su desasosiego surge a través de los estragos que ve en sus nietos, a quienes recientemente ha tenido que recoger con más frecuencia de las escuelas dado que se registra ausentismo de maestros.

“No sé si las ausencias se dan por problemas de salud, o inconformidad sobre las condiciones en las que se encuentran los planteles, que algunos están en módulos todavía después de los temblores”, indicó.

“Suerte que yo cuido a mis nietos y los puedo buscar cuando esto ocurre, pero imagínate aquellos padres que trabajan, cómo se las tienen que ingeniar para cumplir con la labor y la seguridad de los suyos”, destacó la mujer.

Igualmente, la residente resaltó su frustración por la lentitud en la recuperación de la infraestructura del “Valle de los Flamboyanes”.

“No pido que se hagan los proyectos de rehabilitación de la noche a la mañana, pero sí pido a que, si se logran dar, que se hagan bien, y no se hagan con bajos recursos. Pero de no hacerse, ¿por qué? ¿Cuántas cosas no hay destruidas todavía desde el huracán María? Ya son siete años de algunos proyectos”, expuso.

No obstante, la ciudadana sostuvo que la demora en mejorar el pueblo no se la achaca al actual alcalde Gregory Gonsález Souchet, sino a la burocracia del gobierno central.

El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet.

“El alcalde sigue siendo un joven prometedor, con buenas ideas, pero si no le aprueban los proyectos que presenta a la mesa, tiene las manos cruzadas”, apuntaló.

Por su parte, María Mercado, expresó que el problema más apremiante en “La capital del güiro” es la poca presencia de actividades deportivas en el pueblo.

“Las personas que tienen a cargo en esa área no los están administrando bien, la Pista Atlética está abandonada, no se enfocan mucho en los deportes, en los niños, que son nuestro futuro, nuestro mañana”, opinó la ciudadana de 36 años.

Mercado recuerda que esa misma pista la usaron como refugio para los damnificados por los terremotos del pasado 7 de enero de 2020, y, al sol de hoy, la misma parece que se hubiera detenido en el tiempo.

“Ahí se hacían actividades de las escuelas. Ahora mismo, si hay algún ‘field day’, tienen que usar los parques, y pienso que los parques no son áreas aptos para que los niños corran”, acotó.

Ciudadanos piden que se rehabiliten las instalaciones deportivas. ( Pedro Correa Henry )

Por lo tanto, la fémina indicó que el próximo alcalde electo “debe enfocarse en esa situación porque promover el deporte ayuda a sacar los niños de la calle”.

“Siento que las personas que se encuentran ahora en los programas deportivos no tienen ese deseo de llevar esto más adelante, ellos se enfocan más en cobrar el sueldo y ya”, respondió, a la vez que expresó su malestar por la inestabilidad energética y el mal estado de las carreteras.

Alberto Ocasio, de 62 años, aseguró no encontrar un problema apremiante en su pueblo, y simplemente, se mantiene trabajando.

“Yo no dependo del municipio, dependo de mí”, indicó, destacando que “el municipio ha bregado bien” en su comunidad, barrio Caracoles, aunque asegura que, lamentablemente, no está exento de las interrupciones del servicio eléctrico, una intermitencia que también le afecta el acceso al servicio de agua.

El residente también resaltó que antes la situación tensa que enfrenta el país de cara a las elecciones, “hay que tomar las cosas poco a poco”.

“Hay muchos bandidos, hay muchos buscones, que quieren que si uno está allá, quieren que uno esté acá también, hay que tener calma, ir poco a poco, barrio por barrio”, expresó.

No obstante, Ocasio manifestó que no tiene interés alguno en ejercer su derecho al voto.

“Yo, ¿con política? Que si ayudan a uno, que si no ayudan a uno, yo dependo de mí mismo”, resaltó.

