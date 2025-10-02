Los alcaldes de Hatillo y Lares lanzaron la propuesta de creación de un consorcio intermunicipal para la administración del parque Las Cavernas del Río Camuy.

Carlos Román Román (Hatillo) y Fabián Arroyo Rodríguez (Lares) expresaron su apoyo a establecer por legislación un modelo que permitiría distribuir equitativamente las tareas y los fondos, descentralizar decisiones, y asegurar que cualquier desarrollo o conservación responda al interés público en total oposición a agendas externas o privatizadoras sin planificación comunitaria.

“Conscientes de la importancia de este patrimonio cultural, el alcalde de Lares y este servidor proponemos un modelo administrativo intermunicipal compuesto por Lares, Camuy y Hatillo que garantice una participación equitativa de los tres municipios que componen el parque. Dicho modelo promueve una gestión sustentable, transparente y participativa basada en criterios de capacidad técnica, territorialidad, conservación ecológica y beneficios comunitarios compartidos”, expresó Román Román.

“Es nuestro interés preservar el parque bajo un modelo de administración municipal en vez de privatizarlo, como propone el alcalde de Camuy Gabriel “Gaby” Hernández”, añadió el alcalde hatillano.

Tanto Román Román como Arroyo Rodríguez coincidieron en que el modelo propuesto debe crearse bajo legislación. Por esto, solicitaron al senador Josian Santiago la radicación de la medida legislativa.

“Este es el primer paso formal para establecer un modelo en donde los tres municipios tengan participación plena y activa tanto en la administración del parque como en la operación que conlleva mantener las instalaciones en óptimas condiciones para el disfrute de la ciudadanía en general”, aseguraron los alcaldes.

“El modelo presentado en la legislación cumple con lo expresado por la gobernadora Jenniffer González durante una reunión que sostuvo con este servidor de desarrollar un plan de trabajo que permita a los tres municipios participar activamente de la toma de decisiones relacionadas con el futuro a corto y largo plazo del parque Las Cavernas”, señaló Arroyo Rodríguez.

“Este modelo contempló su interés”.

Román Román y Arroyo Rodríguez recordaron que más del 70% de las veredas, estacionamientos, instalaciones administrativas y entradas se encuentran dentro del territorio de Hatillo. Esto incluye la Cueva Tres Pueblos, Cueva Empalme y Cueva La Ventosa. Mientras Lares, quien también posee jurisdicción sobre segmentos importantes del parque, “fue históricamente marginado en los procesos decisionales”.

Ambos alcaldes expresaron su oposición a la solicitud realizada por su homólogo el alcalde de Camuy para que sea esa administración municipal a quien se traspase la totalidad de los terrenos.

“En expresiones públicas el propio alcalde de Camuy dijo que carece de la capacidad económica para sostener las operaciones del parque sin inversión privada. Además, sostuvo que estima necesitaría al menos $20 millones adicionales para rehabilitar y posicionar el parque competitivamente a nivel mundial”, señalaron.

“Ante este escenario, nuestra propuesta establece mutua colaboración en conjunto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)”.

Los alcaldes destacaron que la creación de un consorcio intermunicipal, y la firma de un convenio de administración bajo la supervisión DRNA, establecería una estructura colaborativa que garantiza transparencia, corresponsabilidad y fiscalización adecuada en la gestión del Parque Nacional.

Ambos reiteraron su oposición a que sea un solo municipio el que administre el parque y destacaron la importancia de reabrir el parque a la mayor brevedad.