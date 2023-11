La Federación de Alcaldes se opuso esta mañana a la eliminación del impuesto al inventario, propuesta en el borrador del Proyecto de la Cámara 1798 (P de la C 1798) que enmendaría el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020).

Tanto Gabriel Hernández Rodríguez, presidente del gremio que reúne a alcaldes afiliados del Proyecto Nuevo Progresista (PNP), como el presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y su director ejecutivo, Jesús Colón Berlingeri y Reinaldo Paniagua Látimer, respectivamente, coincidieren que esto resultaría en un problema “nefasto” para los municipios., afectando los servicios esenciales que prestan

PUBLICIDAD

“Fuimos enfáticos de que la Federación de Alcaldes no va a avalar ningún proyecto de ley que atente contra recaudos municipales…el proyecto que se está trabajando en la Cámara de Representantes prácticamente elimina lo que sería el impuesto al inventario y eso sería nefasto para los gobiernos municipales”, puntualizó Paniagua a Primera Hora tras participar de la reunión mensual de la Federación que se celebró hoy en Corozal.

“Esto se ha estado ventilando en la Cámara y ha habido una interacción entre el CRIM y la Cámara con relación a este impuesto. Nosotros hemos sido firmes con relación a que no se puede eliminar este impuesto. Sí puede haber una sustitución, pero no una eliminación se ha pretendido hacer”, concordó Colón Berlingeri, también alcalde de Orocovis, a este diario.

Entre otras disposiciones, el proyecto establecería una metodología temporera de tributacióń de la contribución sobre el renglón de inventario, por lo que busca fijar por los próximos seis años la responsabilidad contributiva según el inventario. Al cabo de este lapso de tiempo, el impuesto al inventario se eliminaría.

El documenta argumenta que “los comerciantes han reclamado que este impuesto desincentiva la acumulación o el que se mantenga un inventario robusto en Puerto Rico al requerir su pago aun cuando los bienes no se han vendido”. Por lo tanto, sugiere que el CRIM busque, en seis años, “un análisis más amplio del futuro del impuesto al inventario” y “que una vez cumplido dicho término el impuesto al inventario que contempla el artículo 7.148 del Código Municipal quedaría eliminado”.

PUBLICIDAD

Como reacción a esto, Colón Berlingeri le envió al presidente de la Cámara y también autor de la medida, Rafael Hernández Montañez, el 26 de octubre una carta expresando su renuencia a lo que establece la medida, pues eliminaría el flujo de más de $240 millones anuales a los municipios.

“Esto se traduce a dinero para cada uno de los municipios, dinero que los municipios tienen comprometido, no únicamente para dar servicios a la ciudadanía, pero también para pagar deudas, tanto de los municipios como del Estado. Por lo tanto, no podemos renunciar a ese dinero. Sí estamos dispuestos a tener conversaciones para, eventualmente, poder sustituirlos de alguna manera, pero definitivamente no renunciar a ese dinero”, sostuvo Colón Berlingeri.

“Este impuesto solamente impacta a 800 comerciantes en Puerto Rico”, comentó, por su parte, Hernández Rodriguez. “Se llenan sobre 87,000 planillas sobre este impuesto y solamente 800 comerciantes son los que pagan este impuesto al inventario y, realmente, lo que se ha recalcado y lo que se ha hablado con todos los compañeros de que el Gobierno Central no puede permitir que esto ocurra. Estaríamos hablando de que los municipios se quedarían inoperantes. Estamos hablando de que un municipio como Cataño pierde sobre 80% de su presupuesto. En el caso del municipio de Bayamón, sobre el 50%. Y así sucesivamente nos quedaríamos sin operar los municipios”, reiteró.

Además de la carta- que también señala que en la exposición de motivos del proyecto no se establecieron datos objetivos que demuestren que el “impuesto al inventario es el motivo principal para que los comerciantes mantengan niveles de inventarios razonables”; lo necesario que es para el funcionamiento de los municipios; y que la única alternativa que presentó es un aumento a la contribución de la propiedad inmueble como sustituto de la contribución sobre el renglón del impuesto al inventario, entre otros puntos que también fueron consultados con la matrícula de la Asociación de Alcaldes – el CRIM propuso una revisión del proyecto.

PUBLICIDAD

En el mismo, sugiere la misma fijación de seis años, pero sin eliminar el impuesto.

“Cualquier opción a ofrecerse por el Comité Evaluador no podrá incluir la tributación al renglón del inventario o impuesto similar o igual al que se dispone en este artículo; o que represente la imposición de un aumento general de la tasa contributiva de la propiedad inmueble o la eliminación parcial o total de la exoneración del impuesto a la propiedad inmueble sobre la propiedad principal del contribuyente según se dispone en el artículo 7.035 de este Código”, reza el documento.

“El gobernador (Pedro Pierluisi) tiene que apoyarnos de que no se elimine, porque, si no, tendría que hacer un compromiso del Fondo General, del Gobierno subsidiar estos $240 millones”, recalcó el alcalde de Camuy, Hernández Rodríguez.