“Lo que queremos es una garantía de la autonomía municipal”.

Esta es la exigencia principal de la Federación de Alcaldes al propuesto Código de Planificación y Permisos, que presentó la gobernadora Jenniffer González Colón a principios de mes, según dejó claro este viernes el presidente de la agrupación del los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Hernández Rodríguez.

La afirmación la hizo al establecer que el jueves de la próxima semana presentarán sus enmiendas a la Legislatura. La decisión se tomó luego de una reunión de trabajo entre varios alcaldes con el secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, y el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, celebrada en La Fortaleza.

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El presidente de la Federación y alcalde de Camuy dejó claro que la agrupación no se opone a la medida, como lo es del caso de la Asociación de Alcaldes, que agrupo a los líderes del Partido Popular Democrático (PPD).

No obstante, presentaron igual preocupación, en torno a la garantía de la autonomía municipal.

“Como alcaldes, nadie se opone a que invertir en Puerto Rico sea más fácil, pero ese proceso tiene que contar con garantías y controles. La legislación tiene que respetar la autonomía municipal y los planes de reorganización territorial. Apostamos a una reforma que simplifique y agilice los permisos, pero con un balance entre las agencias y sin concentrar el control en una sola estructura. Es preferible descentralizar y permitir que los municipios mantengan su capacidad de decisión”, explicó el camuyano.

Luego, pasó a enfatizar que “lo que queremos es una garantía de la autonomía municipal. Lo que funciona no debe cambiarse. Nuestro planteamiento parte de proteger ese modelo y asegurar que cualquier ajuste mejore el proceso sin restarle capacidad a los municipios”.

El líder de los alcaldes novoprogresistas precisó que la propuesta incluye salvaguardas para los consorcios existentes y para los municipios que no cuentan con estructuras de jerarquía o consorcios, de modo que todos tengan acceso equitativo a los procesos de permisos.

Actualmente, hay 11 municipios con jerarquía para otorgar permisos y otros 10 que operan mediante consorcios, por lo que el documento busca preservar esos derechos, garantizar los acuerdos vigentes y extender protecciones a los 57 municipios que no cuentan con estas estructuras.