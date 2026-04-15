Aunque piensa que el propuesto Código de Planificación y Permisos para Puerto Rico “es bueno”, el director de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, explicó este miércoles que el aval del ente es a que en este año ocurra un cambio en la manera en que se hace negocio y se obtienen permisos en la Isla.

“Repito, no nos interesa solo una propuesta; lo que queremos es que se lleve a cabo, y creo que no hay ninguna razón por la que no pueda suceder este año”, puntualizó el funcionario, en un aparte con la prensa durante en medio de un simposio sobre el futuro fiscal de Puerto Rico que se realizó en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, en Miramar.

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La opinión la expresó ante la discusión que se ha levantado en la Isla desde la semana pasad, cuando la gobernadora Jenniffer González Colón presentó su propuesta a la Legislatura para reformar la manera en que se obtiene un permiso.

Mujica expuso que la Junta ha colaborado con la administración de turno para desarrollar esta propuesta. Expuso que en cada plan fiscal han promovido reformas para mejorar las finanzas del gobierno.

“Dado que es difícil hacer negocios en Puerto Rico, es difícil obtener permisos, e independientemente de lo que hagamos con el presupuesto, si no hay crecimiento económico, no habrá ingresos para realizar reformas tributarias ni otorgar créditos en el futuro. Por lo tanto, la reforma de permisos es esencial. Hemos trabajado con el gobernador en esta reforma. Solo necesitamos que se concrete. No se trata de un proyecto de ley en la legislatura, ni de un proyecto de ley presentado, sino de lograr que se haga algo. El proyecto de ley que presentó el gobierno es bueno. El Senado ha planteado dudas legítimas sobre el proyecto de ley, y creo que se pueden resolver y podemos lograr que se apruebe en la Legislatura”, subrayó Mujica.

Según ha explicado González Colón, la propuesta busca lograr que Puerto Rico sea competitivo y agilizaría el tiempo en que una persona obtiene un permiso para construir, para abrir su negocio o para invertir. Se prevé que algunos permisos se otorguen en periodos de 24 y 48 horas.

“Vamos a tener solamente una agencia de gobierno otorgando permisos, en lugar de múltiples agencias otorgando permisos. Y, ahora, se le van a dar las herramientas a las agencias concernidas a hacer la fase de fiscalización, que deben estar haciendo. La permisología, que es un invento, es la ciencia oculta en Puerto Rico de que nada pase. Y ese problema de ejecución lo venimos a atender con este nuevo Código”, ha explicado González Colón.