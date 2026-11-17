El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, emitió este martes una alerta a la población ante un marcado aumento de casos de influenza.

“La influenza aumentó dramáticamente de una semana para otra… Seguimos por debajo del umbral epidémico, pero se aumentaron más de 1,000 casos de una semana para otra. Aunque estamos por debajo, (en) la gráfica se nota el cambio importante”, puntualizó el funcionario, duranta una conferencia de prensa en el canal 6 de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, en Hato Rey.

Según datos obtenidos en el BioPortal del Departamento de Salud, en la semana del 25 al 31 de octubre se registraron 3,061 casos. Mientras, en la semana del 1 al 7 de noviembre los casos aumentaron a 3,959.

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La cifra no se acerca al umbral epidémico, que es el registro de alrededor 6,000 casos semanales. Si esa cifra se sostiene por seis semanas, entonces Salud decretaría una epidemia.

No obstante, para evitar llegar a una epidemia, el secretario de Salud llamó a vacunarse desde los seis meses de nacido, así como a cortar las cadenas de contagio.

“El mensaje sigue siendo vacunarse todos los mayores de seis meses y los cuidadores de los menores de seis meses y cortar las cadenas de contagio. Si usted está enfermo, no vaya a trabajar, no vaya a estudiar, vaya al médico para que le dé el tratamiento acorde y el tratamiento, si aplica”, indicó Ramos Otero.

En general, durante la primera semana de noviembre se registraron tres muertes por influenza, la mayoría de adultos mayores.

En lo que va de temporada se han registrado 33 decesos, siete de los cuales son mayores de 85 años. La persona más joven que ha fallecido es la mujer embarazada de 25 años.

En esta primera semana de noviembre, la mayoría de los casos reportados son de menores de cero a cuatro años, con 559 menores enfermos de los 3,959 registrados en esta semana.

El 79.9% de los contagios son de influenza A y se han registrado 23 brotes en instituciones. La mayoría de los brotes se registraron en la región de Ponce, aunque fue la región de Caguas la que registró más casos.

“Si no hacemos las cosas a tiempo, eventualmente vamos a llegar ahí (a una epidemia). Nosotros, los clínicos que estamos en el hospital, notamos estos aumentos. Claramente, estamos admitiendo más pacientes con influenza al hospital… Así que ciertamente el llamado es el mismo, hay que vacunar a los mayores de seis meses y los cuidadores de los menores de seis meses y cortar las cadenas de contagio, porque no queremos tener que declarar una epidemia, como ocurrió en la temporada pasada”, manifestó Ramos Otero.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada principalmente por los virus de influenza A y B, responsable de epidemias estacionales. Se transmite a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas incluyen fiebre, tos, escalofríos, dolor de garganta y muscular, así como fatiga. Especialmente en niños, puede también ocasionar náuseas y diarreas.