La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) alertó este miércoles sobre posibles comunicaciones fraudulentas que utilizan el número telefónico oficial de la agencia para engañar a la ciudadanía y obtener información confidencial.

La comisionada de la OCIF, la licenciada Mónica Rodríguez Villa, exhortó al público a mantenerse alerta ante llamadas, mensajes de texto u otros contactos que aparenten provenir de la entidad y soliciten datos personales o financieros.

La funcionaria aclaró que la oficina no llama a ciudadanos para informarles que sus cuentas bancarias han sido comprometidas.

El número oficial de la agencia es el (787) 723-3131. Sin embargo, la OCIF advirtió que terceros podrían estar utilizándolo indebidamente para realizar comunicaciones fraudulentas.

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Ante esta situación, recomendó no contestar llamadas sospechosas que aparezcan identificadas con ese número y comunicarse directamente con la agencia a través de su línea oficial para aclarar cualquier duda.

¿Qué debes hacer si recibes una llamada sospechosa?

La OCIF ofreció varias recomendaciones para evitar convertirse en víctima de fraude:

No compartir información personal, datos financieros ni credenciales de acceso en respuesta a llamadas o mensajes sospechosos.

No abrir enlaces incluidos en mensajes de texto dudosos ni divulgar códigos de verificación recibidos en el celular.

No realizar pagos ni transferencias de dinero a personas que aleguen representar a la OCIF.

Si recibe una comunicación sospechosa relacionada con sus cuentas, colgar y contactar directamente a su institución financiera mediante sus canales oficiales para verificar la situación.

La agencia también exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes.

Rodríguez Villa reiteró que la protección de los ciudadanos y la integridad del sistema financiero de Puerto Rico son prioridades para la oficina, por lo que pidió mantenerse vigilantes ante posibles intentos de suplantación de identidad.