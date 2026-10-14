Alertan sobre llamadas fraudulentas para intentar robar datos bancarios
OCIF advierte que terceros podrían estar suplantando su línea telefónica para intentar obtener, además, contraseñas y datos personales de los ciudadanos.
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La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) alertó este miércoles sobre posibles comunicaciones fraudulentas que utilizan el número telefónico oficial de la agencia para engañar a la ciudadanía y obtener información confidencial.
La comisionada de la OCIF, la licenciada Mónica Rodríguez Villa, exhortó al público a mantenerse alerta ante llamadas, mensajes de texto u otros contactos que aparenten provenir de la entidad y soliciten datos personales o financieros.
La funcionaria aclaró que la oficina no llama a ciudadanos para informarles que sus cuentas bancarias han sido comprometidas.
El número oficial de la agencia es el (787) 723-3131. Sin embargo, la OCIF advirtió que terceros podrían estar utilizándolo indebidamente para realizar comunicaciones fraudulentas.
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Ante esta situación, recomendó no contestar llamadas sospechosas que aparezcan identificadas con ese número y comunicarse directamente con la agencia a través de su línea oficial para aclarar cualquier duda.
¿Qué debes hacer si recibes una llamada sospechosa?
La OCIF ofreció varias recomendaciones para evitar convertirse en víctima de fraude:
- No compartir información personal, datos financieros ni credenciales de acceso en respuesta a llamadas o mensajes sospechosos.
- No abrir enlaces incluidos en mensajes de texto dudosos ni divulgar códigos de verificación recibidos en el celular.
- No realizar pagos ni transferencias de dinero a personas que aleguen representar a la OCIF.
- Si recibe una comunicación sospechosa relacionada con sus cuentas, colgar y contactar directamente a su institución financiera mediante sus canales oficiales para verificar la situación.
La agencia también exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes.
Rodríguez Villa reiteró que la protección de los ciudadanos y la integridad del sistema financiero de Puerto Rico son prioridades para la oficina, por lo que pidió mantenerse vigilantes ante posibles intentos de suplantación de identidad.