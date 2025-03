A dos días de que la Junta de Comisión para la Seguridad en el Tránsito avalara su nombramiento como director de la dependencia, el exrepresentante José Orlando “Memo” González Mercado presentó un detallado plan para que los conductores y pasajeros “se sientan más seguros todavía” al transitar por las vías del país.

Sus esfuerzos, contó a Primera Hora, se centrarán en “volver a la comunidad” a educar, dotar al país con tecnología vial, mejorar la señalización en áreas utilizadas por ciclistas, así como alcanzar la misión encomendada por la gobernadora Jenniffer González Colón para que los vehículos todo terreno tengan tablilla y marbete que les permita transitar en las carreteras permitidas por los manufactureros.

González Mercado también reveló que se propone regresar a los bloqueos en las carreteras para detectar al conductor borracho o cualquier otra violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito. Mientras, se adjudicó su primer logro, al haber alcanzado que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) les liberara $1.8 millones en fondos federales.

El nombramiento del exlegislador a la dirección de la Comisión se da luego de que resultara derrotado en las pasadas elecciones generales, donde aspiró a convertirse en alcalde de Arecibo. Pero, este rechazó que su liderato dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) lo llevara a alcanzar el puesto.

“No se trata ni de premiar, ni mucho menos. Al contrario, es las capacidades. No tenemos que usar términos, verdad, como esos que se utilizan, ya que cuando usted ama el servicio público, a usted nadie lo premia. Y, cuando usted es una persona que tiene sensibilidad por los demás, yo creo que siempre hay alguien mirando para poder trabajar”, precisó.

Informó que, como cualquier otro hijo de vecino, presentó su resumé en la página cibernética que habilitó la gobernadora y tuve que pasar un proceso de entrevistas. Alegó que su preparación académica y experiencia profesional lo llevó a ser seleccionado al cargo. De hecho, precisó que el haber sido agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía por 11 años, tener experiencia laboral en La Fortaleza y haber sido presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, además de que posee un grado de maestría en Gerencia, “nos permite llegar hasta aquí”.

Con el pie derecho

Por ser una comisión, el nombramiento de González Mercado no tiene que pasar por la Legislatura.

El funcionario, quien fue designado al cargo el pasado viernes por la gobernadora, sólo tuvo que esperar que la Junta de la Comisión, presidida por el secretario de Transportación y Obras Pública, Edwin González Montalvo, analizara su designación. Ese paso se dio el pasado martes. Fue el miércoles que se estrenó en el puesto.

De inmediato, el funcionario se reunió con el capitán Elvis Zeno, director auxiliar del Negociado de Carreteras, así como tuvo una telefónica con el director de la región 2 de Nueva York del NHTSA, Richard Simon, quien le anunció por un correo electrónico en la mañana del jueves que autorizó la liberación del vale de $1.8 millones en fondos federales.

“En esa primera comunicación que tuvimos con ellos, le establecimos los planes de trabajo de esta administración, de la administración pública, y a donde queremos llevar la política pública del gobierno. Vamos a innovar”, delineó, al comentar que ya cuenta con fondos para emprender su plan de trabajo.

González Mercado, quien se cantó con la “pasión” necesaria para cumplir con las metas que se ha impuesto, detalló que su primer esfuerzo será educar al pueblo obre aspectos de seguridad vial, como lo son la necesidad de utilizar el cinturón de seguridad o el asiento protector para niños, que no se puede utilizar el celular mientras se conduce y que no se puede conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes.

“Donde vamos a poder atacar, donde vamos a poder educar a nuestros niños, a nuestros envejecientes, a nuestros jóvenes, es en la calle, desde aquí no va a ser”, precisó.

A modernizar

A la par con la educación, González Mercado buscará dotar al país con la última tecnología para promover seguridad en las carreteras. Habló de “mejores radares” para que la Policía pueda detectar velocidad de los autos, así como cámaras con inteligencia artificial que detectan dentro de los autos a personas sin cinturón de seguridad, niños fuera del asiento protector o conductores que usan su celular mientras guían. Precisó que estas cámaras se ubicarían en carreteras con alta incidencia de accidentes y permitirá emitir boletos a los infractores.

También mencionó que buscará que las personas que tengan sentencias por conducir en estado de embriaguez se le instale un “interlock” o artefacto que obliga al conductor a realizarse la prueba de aliento para detectar consumo de alcohol. Si detecta lo autorizado por ley, que es .08%, el vehículo se encendería para permitir su conducción, explicó.

Aceptó, de paso, que la Policía “necesita” medidores de alcohol en las patrullas.

Comentó que el problema que le señaló el capitán Zeno es que, si alguno de los detectores se daña, se tiene que enviar a Estados Unidos y el proceso de repararlos puede demorar más de mes y medio. Por ello, señaló la necesidad de tener un suplidor en la Isla que les resuelva los problemas o le provea un detector sustituto en lo que se reparan.

“Los tienen, les hacen falta y las tecnologías cambian. ¿Ves? Por eso es que te digo que, si no introducimos la tecnología en estos tiempos que estamos viviendo, fracasamos”, afirmó.

Por otro lado, González Mercado no pudo dar mayores detalles sobre la propuesta de la gobernadora para que los vehículos todo terreno, como los CanAm y four tracks, tengan tablilla y marbete.

Aceptó que los planes son desarrollar mesas redondas con agencias del orden público, entre las que se encuentran DTOP y la Policía, así como expertos y manufactureros de vehículos todo terreno. Dijo que de estas mesas redondas saldría la legislación que presentará la administración para conceder las tablillas y los marbetes a los vehículos, cuyo costo se fijaría en este proceso de evaluación.

“Estamos esperando, obviamente, por Fortaleza para poderlas convocar” las mesas redondas, aceptó.

Otra legislación que dijo se propone impulsar es para obligar a que toda persona que vaya a comprar una motora se le requiera asistir a un curso especializado.

“Hoy tú vas a un dealer, te venden una motora y no te exigen el endoso. Es más, hay gente que compra motora y no sabe correrla. Pues, entonces, tenemos que resolver ese problema de una vez y por todas”, explicó.

González Mercado señaló que bajo su mandato evaluará otras legislaciones necesarias para hacer más seguras las carreteras del país.

En lo que va del año, suman ya 62 accidentes fatales, de los cuales 20 de los fenecidos fueron peatones y 23 conductores.

Esta cifra representa un aumento de dos muertes, comparado con esta misma fecha en el 2024.

“La meta es a bajar todo eso y evitar (más muertes en las carreteras). Ese es el trabajo de la Comisión. Pero, ese trabajo lo vamos a lograr en unión con todas las agencias y con La Fortaleza”, sostuvo.

Las controversias

El exrepresentante asume el cargo en momentos en que trasciende que la Oficina de Inspector General investiga un presunto mal manejo de fondos federales bajo la pasada administración de Luis Rodríguez, designado por González Colón a presidir la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

El funcionario dijo a Primera Hora que no tiene conocimiento de esta investigación.

“Si hubiera un señalamiento hacia la agencia, me toca, pues, a trabajarlo o contestarlo”, se limitó a decir.

Asimismo, González Mercado opinó sobre el hecho de que le revivieran la controversia en la que se vio involucrado en el 2019, cuando trascendió que contrató en la Cámara de Representantes a la esposa del exsecretario de Corrección, Erik Rolón, a razón de $100 la hora, aun cuando no tenía un título universitario ni experiencia, y que su entonces novia fue contratada como ayudante especial del titular de Corrección. Para aquel entonces, el exlegislador negó que se tratase de un canje.

Ahora, cuando la controversia vuelve a ganar terreno en las redes sociales, González Mercado aludió a que “respeta” a ambas mujeres involucradas y pidió que se separara su vida personal de la pública.

“Es interesante, verdad, como no tienen nada que decir y buscan cosas que no son ciertas, son falsas, y son del pasado. Pero, sabes que eso lo que nos hace es que nos enfoca en el camino y en que sabemos que vamos a hacer un buen trabajo y que hay personas o detractores que no están listos para el trabajo que vamos a llevar a cabo aquí y que saben que lo vamos a hacer bien donde quiera que lo hemos hecho, lo vamos a hacer y aquí lo vamos a hacer aún mejor. No tengas dudas de eso”, puntualizó, al evitar hablar sobre su futuro político.