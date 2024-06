La coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, anunció hoy que, ante la decisión del Tribunal Supremo de descalificar a sus cuatro candidatos por acumulación a la Legislatura, la colectividad evalúa “estrategias políticas”, entre ellas la nominación directa (write in) para que los aspirantes sean una opción para los electores en las elecciones generales del 5 de noviembre.

La senadora sostuvo que el dictamen del alto foro judicial, que calificó de antidemocrático, no afecta la franquicia electoral de la colectividad.

“El Tribunal Supremo no nos sacó de la papeleta y es importante que el pueblo de Puerto Rico entienda eso: no nos sacó de la papeleta, trató de sacarnos. Lo que trata es de desmoralizar y desmovilizar al pueblo de Puerto Rico que está viendo en la alianza (con el Partido Independentista Puertorriqueño) un cambio y el cambio va, no importa lo que hagan”, sentenció Rivera Lassén, en conferencia de prensa, frente a la sede central de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en San Juan, junto a los candidatos descalificados.

PUBLICIDAD

La candidata a comisionada residente en Washington sostuvo que Mariana Nogales Molinelli, Rafael Bernabe Riefkhol, Gladys Myrna Conty y Alejandro Santiago Calderón “no están fuera de la papeleta”. Todos estuvieron en la conferencia de prensa, con excepción de Santiago Calderón, quien está indispuesto de salud.

“Nuestra franquicia está viva, estos son ataques a candidaturas y a mí me han dejado fuera de ese ataque, nuestra franquicia es la que ganamos en 2020 y contra eso no pueden atentar”, expresó.

“La decisión del Tribunal Supremo no acaba al MVC, como pretenden, y si eso es lo que quieren decirle a la gente, se equivocaron. Nuestro movimiento está vivo, nuestra franquicia está viva y vamos a llegar hasta las elecciones”, expresó Rivera Lassén.

Su candidatura a la comisaría residente también había sido descalificada en el dictamen original del juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, al amparo de que los candidatos del MVC no recogieron endosos y el Supremo, sin embargo, no la impugnó.

“Se trata del derecho que tienen las personas en Puerto Rico a poder escoger en las elecciones y en las papeletas los candidatos y las candidatas por las que pueden votar. Pero eso no quiere decir que van a dejar de estar nuestras candidaturas impugnadas por el Tribunal Supremo, las cuatro candidaturas por acumulación. Vamos a estar buscando todas maneras necesarias para que el pueblo de Puerto Rico tenga la manera de votar por los dos candidatos al Senado y las dos candidatas a la Cámara”, indicó Rivera Lassén.

PUBLICIDAD

“¿Por qué es que nos quieren tratar de sacar del rumbo electoral? Porque de las papeletas no nos están sacando, ni nos van a sacar, están tratando de callar nuestras voces porque el pueblo de Puerto Rico mira la esperanza. No van a evitar que sigamos hablando de lo que siempre vamos a hablar... Si creen que vamos a dejar de hablar en contra de LUMA, se equivocaron. Ese contrato hay que eliminarlo y hay que darle certeza al pueblo de Puerto Rico sobre el tema de la electricidad”, sostuvo.

No descartó el postular a los candidatos impugnados mediante el método de nominación directa, así como que alguno de estos desista de su candidatura y que sea solo uno el que busque prevalecer en cada una de las cámaras legislativas.

“Estamos en ese proceso final de evaluación. Una vez terminemos ese proceso, estaremos diciéndole al pueblo de Puerto Rico, no solamente la manera en la que van a tener la posibilidad de votar por nuestros candidatos y candidatas que fueron afectados por esta decisión del Tribunal Supremo, sino por todas las candidaturas del MVC y de la alianza. Es un trabajo de educación”, indicó.

Dijo que prontamente anunciarán el calendario público de educación sobre cómo votar por el MVC y por la alianza.