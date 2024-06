Aunque no dio números, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera reconoció hoy que son más de 121 los colegios en los que han identificado errores en las actas de los resultados de las primarias del pasado 2 de junio

No pudo dar nuevos números, pero sostuvo que el fallo en las máquinas de conteo de votos no afectará los resultados de las contiendas de los candidatos a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD).

“En la primera revisión que se hizo con relación a la incongruencia de los resultados emitidos por el colegio de votación se habían identificado 121 colegios, donde 91 correspondían al PNP y 30, al PPD. Hubo una solicitud de ampliación de parámetros porque fueron identificando que estos no eran los únicos colegios cuyos resultados eran incongruentes al día del evento y esos parámetros se ampliaron”, dijo la funcionaria en expresiones a periodistas en la sede de Operaciones Electorales de la CEE, en Hato Rey.

“Sí, se ha encontrado que ha aumentado el número de colegios, que los resultados divulgados no coinciden con el acta de escrutinio del colegio. El número exacto tengo que corroborarlo porque puede haber repeticiones”, sostuvo Padilla Rivera.

La comisionada del PNP, Vanessa Santo Domingo estimó hoy en 774 los colegios con errores y la comisionada del PPD, Karla Angleró, dijo que en esa colectividad, han identificado unos 72.

“Les pedimos (a los funcionarios electorales que participan en el escrutinio) que hicieran un filtro adicional para poder detectar algún colegio adicional. Hara ahora, vamos por cerca de 72 colegios donde se ha notificado alguna candidatura en cero y hay papeletas cuantificadas. No obstante, nosotros hemos seguido con normalidad el escrutinio que es lo que nos va a dejar saber qué pasó en cada uno de esos colegios el día del evento”, indicó la comisionada del PPD en declaraciones separadas.

La Presidenta interina de la CEE sostuvo por su parte, que no tenía a la mano información sobre el número de colegios adicionales cuyos resultados tienen que ser revisados. “Hay que establecer el filtro necesario para saber cuáles son estos casos, cuáles corresponden al PNP y cuáles corresponden al PPD”, dijo para agregar que en el caso del PNP, la comisionada electoral, Vannessa Santo Domingo, le dijo que “la información que le brindaron a ella es de alrededor de 700″.

En torno al PPD, agregó no tener la información.

-¿Esto aumenta la posibilidad de cambios en alguno de los resultados?, se le preguntó a Padilla Rivera.

“La información que hemos tenido de ambas comisionadas electorales es que en la contienda principal de la candidatura a la gobernación no se afectan los resultados. No categorizamos de que se vean afectados los resultados, estamos hablando de que puedan subir unas cuantas cantidades de resultados versus otras. Sí se está hablando de evaluar los resultados reales y la realidad es que nuestro compromiso es contarlos todos indistintamente varíe el resultado final de quién prevalece o no en la contienda. Lo importante aquí es que tengamos un resultado certero, seguro y confiable”, indicó.

Padilla Rivera dijo que en reunión ante el pleno de la CEE, la empresa Dominion se responsabilizó por el fallo en las máquinas.

“En la etapa en que nos encontramos ahora, lo importante es que Dominion nos de una respuesta, ¿qué pasó que hubo incongruencias en la transmisión de ese resultado?, ¿dónde se falló?, ¿por qué no transmitieron correctamente? Esas respuestas no las van a dar mañana martes en una reunión que nos solicitaron para discutir el informe que solicitamos nos entregaran. No nos van a adelantar el informe, quieren darnos el informe junto con la explicación”, sostuvo la presidenta interina.

Dijo que en la reunión que el pleno de la CEE con el representante de Dominion, Juan Cerrati, éste “reconoció el error, asumió la responsabilidad en representación de la compañía y le pidió excusas al pleno de la Comisión”.

-¿Eso es suficiente para usted?, le inquirió una reportera a Padilla Rivera.

“Evidentemente no lo es, por eso es que seguimos solicitando la entrega del informe para conocer exactamente dónde estuvo el error y dónde fue que fallaron”, dijo la también jueza.

La Presidenta interina de la CEE reconoció también que las fallas detectadas en las máquinas de escrutinio podrían aumentar las solicitudes de recuento de votos. “Hemos recibido solicitudes de candidatos para que se revise el resultado de la elección. Sabemos que el recuento está establecido en el artículo 10.8 del Código Electoral, en unas instancias particulares y precisamente para eso es el escrutinio, que lo que hace es validar el resultado de la noche del evento, vis a vis el resultado de la divulgación o la identificación del candidato que prevaleció y eso es lo que estamos haciendo. Si en esa confirmación hay el margen del recuento, evidentemente vamos a honrar el derecho de cada uno de los aspirantes a que se le cuente su papeleta”, expresó.

Padilla Rivera no pudo precisar cuándo la CEE estaría culminando con el escrutinio votos para certificar los números finales de las contiendas primaristas

“Antes de esta situación de Dominium se proyectaba que antes del 15 o 18 de junio íbamos a estar teniendo el resultado final luego de terminar el escrutinio. Se han extendido los días y veremos como van a avanzando los trabajos. Entiendo que el PPD tiene avanzados unos 10 a 16 precintos contabilizados y el PNP está haciendo lo suyo”, dijo. “Aquí no hay prisa, lo importante es que se cuenten los votos”, indicó.

Victoria Ciudadana reclama acceso a registro de difuntos

En otros temas electorales, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones anunció que este jueves 13 de junio se llevará a cabo una vista en el Tribunal de Primera Instancia para atender una petición de revisión sobre una decisión de la Presidenta interina de la CEE de no proveerles acceso al registro demográfico de fallecidos.

“La transparencia y la precisión en el manejo de los registros electorales son fundamentales para garantizar la integridad del proceso electoral en Puerto Rico”, expresó Aponte Dones en declaraciones escritas.

Indicó que el 3 de abril se hicieron peticiones de información a la CEE que fueron aprobadas por cuatros de los cinco partidos representados en la CEE, con excepción del PNP. Las peticiones incluyen: copia exacta del archivo descargado de la plataforma del Registro Demográfico sobre el informe de defunciones al día de la petición (3 de abril de 2024); copia de informes (con la implementación de los filtros apropiados) de los casos pendientes para excluir y enviar mensualmente a los comisionados/as la tabla de Excel con la información de las defunciones remitida por el Registro Demográfico.

“Esta solicitud se hizo después de que los números proporcionados a los Comisionados Electorales no cuadraban con los informes y estadísticas, y cambiaban constantemente. Hasta el día de hoy se desconoce el número real de fallecidos aún en el Registro Electoral debido a la falta de gestión de las oficinas responsables en la CEE,” indicó Aponte Dones.