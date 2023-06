El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá resaltó hoy los valores y principios que guiaron la vida y trayectoria en el servicio público de su esposa, ex primera dama y ex legisladora, Luisa “Piti” Gándara Menéndez, quien falleció ayer miércoles, luego de batallar contra el cáncer.

Al llegar esta mañana a la Funeraria Ehret, en Río Piedras, para iniciar las exequias de la ex primera dama, el ex gobernador agradeció a nombre de él y de su familia, las muestras de solidaridad y consuelo que han recibido.

“Piti, tenía unos méritos propios, sus propios valores, sus propios principios, sus propias ideas y era una mujer fuerte de carácter visionaria, con un pensamiento adelantado, quizá en su momento hasta mucha gente no lo entendía y eso a toda la familia nos ha llenado de una paz adicional más allá de haberla acompañado en todo momento hasta el final”, dijo Acevedo Vila visiblemente compungido.

“Decía hace unos días, antes de que partiera y cuando ya todo el mundo estaba comentando y se sabía de su estado de salud, que lo más que me llenaba a mí de satisfacción en este momento de dolor y se que a ella, es que el país conoce que Piti Gándara fue más que la esposa de Anibal Acevedo Vilá”, sostuvo.

Gándara Menéndez era maestra y después de ser primera dama de 2005 a 2009, fue representante a la Cámara por acumulación de 2013 a 2016, donde logró la aprobación de 18 leyes.

“Ella era maestra de vocación y dejó el magisterio como profesión por lo que sabemos, porque en este país no les paga bien a los maestros”. Sostuvo que la educación siempre fue su proyecto de vida y recordó que después, de salir del magisterio laboró en la compañía privada IBM en el área educativa y luego, en su propia agenda, como primera dama, como legisladora y desde la casa”.

“Creía firmemente en atender la educación en la edad temprana ya que no invertimos lo suficiente en la niñez temprana. Propuso alternativas, propuso legislación, algunas se aprobaron otras no y algunas de las que se aprobaron, lo tengo que decir, no las ponen en vigor. Ahora todo el mundo las elogia, pero es el momento, de si quieren honrar la memoria de Piti Gándara pongan los chavos donde ponen la palabra”, afirmó el exgobernador en expresiones a periodistas.

Subrayó que “ella trató de resolver y atacar problemas como en términos de la nutrición de nuestros niños, el problema de obesidad en nuestros niños que termina siendo uno serio, son esas agendas de verdaderos asuntos verdaderamente importante que quizá no le gana votos a nadie, pero es en lo que el país debería enfocarse”.

“Nos llena a toda la familia de mucho orgullo ver que en este momento finalmente están reconociendo el legado de Piti Gándara”, expresó para rememorar los años compartidos en pareja con Gándara Menéndez.

“Esa es una larga historia. Desde 1978, una vida entera en diferentes etapas. Piti Gándara tuvo diferentes roles en mi vida y de eso estaré hablando a mayor profundidad en los próximos días”, dijo Acevedo Vilá, quien llegó poco antes de las 11:00 de la mañana a la funeraria. Lo acompañan sus hijos, Gabriela y Juan Carlos Acevedo Gándara.

Antes de que abrir la capilla “C” al público el ex gobernador, sus hijos y familiares cercanos tuvieron un momento íntimo junto al féretro.

El velorio será hoy jueves y mañana viernes en la funeraria Ehret. Hoy comienza al mediodía y se extiende hasta las 8:00 de la noche. Mañana será de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde, los restos de la ex primera dama serán trasladados hasta la Catedral del Viejo San Juan, donde se oficiará una misa en su nombre.

Posteriormente, serán cremados en un evento privado de la familia, indicó Juanita Colombani, portavoz de la familia Acevedo Gándara.

Colombani dijo que en la funeraria habrá guardias de honor. La primera será a las 3:00 de la tarde de hoy jueves constituida por un grupo de representantes de la Cámara y a las 7:00 de la noche, estarán rindiendo honores póstumos a Gándara Menéndez, alcaldes y primeras damas, de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.