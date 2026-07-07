La Compañía de Turismo levantará un centro de acopio para artículos de mascotas afectadas por los terremotos en Venezuela.

El recogido de artículos será durante la Gran Feria de Turismo Interno, que se realizará este próximo sábado y domingo en el Balneario de Boquerón, en Cabo Rojo.

“Queremos en la feria ofrecer un espacio para la solidaridad. ¿A qué me refiero con esto? Estaremos habilitando un centro de acopio para mascotas de Venezuela, una iniciativa con la que estaremos recogiendo alimentos, medicamentos, todos los artículos que podamos enviar, correas, transportadores, camas, productos de higiene y otros artículos esenciales para mascotas afectadas por la difícil situación que viven en este momento nuestros hermanos venezolanos”, afirmó la directora de Turismo, Willianette Robles Cancel, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

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La iniciativa estará liderada por el cantante venezolano Dionicio Matos, ganador del programa Objetivo Fama.

Dionicio Matos ( Suministrada )

En Puerto Rico, también el Colegio de Médicos Veterinarios anunció el inicio de una campaña de recaudación de fondos para apoyar los esfuerzos de respuesta dirigidos a atender a los animales afectados por el terremoto.

La organización igualará los donativos recibidos hasta un máximo de $2,000, con el propósito de ampliar el impacto de la ayuda.

Las personas interesadas podrán realizar su aportación de forma segura a través de las plataformas del Colegio accediendo a www.cmvpr.org/venezuela. La campaña permanecerá abierta hasta el jueves 16 de julio de 2026.

16 Fotos El último balance oficial de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio sitúa en 3,535 las personas fallecidas.

Los terremotos, que han dejado sobre 3,000 personas fallecidas y miles de desaparecidos, se reportaron el pasado 24 de junio.

Por otro lado, la Gran Feria de Turismo Interno contará con la participación de 71 municipios, más de 130 exhibidores, así como mercado artesanal.

Además, se presentará un grupo de artistas durante los días del evento. Entre los que se encuentran La Banda Algarete, Limi-T 21, Los Rabanes, Giselle, La Tribu de Abrante, El Gran Combo de Puerto Rico, Joseph Fonseca y Pedro Capó.